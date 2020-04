Carcassonne - description

Carcassonne, bâtie sur la rive droite de l’Aude, est un grand centre commercial viticole du Sud-Ouest de la France (département de l’Aude). Avec une population de 50.000 habitants environ, elle est très connue pour sa cité fortifiée, apparemment figée depuis le Moyen Âge et restaurée au XIX siècle par l’architecte Viollet-Le-Duc.Aujourd’hui la ville a, à nouveau, l’aspect qu’elle avait il y a 600 ans, avec ses belles maisons du Moye -Âge et de la Renaissance. Pour cela, la cité de Carcassonne a été inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en décembre 1997.Autrefois, la ville était célèbre pour ses industries de draps. Aujourd’hui elles ont disparues pour céder la place à la fabrication du caoutchouc, de montage de machines agricoles, de confection de vêtements. Les industries alimentaires aussi sont assez nombreuses. Le tourisme constitue une entrée très importante.Au sujet de l’origine du nom de la ville, il y a une légende. Madame Carcas était une femme forte et très patiente. Lorsque son mari, un sarrasin, mourut pendant le siège Charles Magne, elle accepta de devir le chef de la ville. Comme la ville était sur le point de se rendre, car les habitants n’avaient plus rien à manger, elle pensa à un stratagème. Elle prit un petit cochon et elle lui donna à manger le dernier blé qui restant en faisant à ce que l’ennemi voit très bien de ce qu’elle faisait sur les remparts en faisant croire que la ville malgré le siège avait encore une grande disponibilité de vivres. Ensuite elle prit un grand nombre de pantins qu’elle habilla avec les vêtements de ceux qui étaient morts et elle les plaça sur le remparts pour faire croire que les habitants étaient encore très nombreux. De cette façon Charles Magne et son armée furent trompés et ils décidèrent d’ abandonner le siège. Vu que l’ennemi battait la retraite, Madame Carcas fit sonner toute les cloches de la ville et les fugitifs en les entendant disaient « Écoutez, Carcas sonne »