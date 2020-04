Paris à l’époque des Romains

En 52 a.J.C., le général Labienus bat les Parisii, une tribu gauloise. Les Gaulois occupent les îlots posés sur la Seine alors que les Romains s’établissent sur la rive gauche. Il est difficile de construire sur la rive droite : traversée par un bras mort du fleuve, l’endroit n’est encore qu’un marais inhospitalier soumis aux crues.Par ailleurs, les Romains ont le regard tourné vers le sud. La place de l’Italie, que nous connaissons aujourd’hui, était le début de la via Romana qui menait à Rome, en passant par Lyon.Lutèce (ancien nom de Paris) se bâtit autour de l’actuelle montagne Sainte-Geneviève, qui s’appelait alors le mont Cetarius, soit le mon des Viviers. La ville se met en scène, étagée sur cette colline et se déploie sur le modèle des cités romaines, selon un strict quadrillage. Elle s’organise autour d’un axe principal : le cardo-maximus. Cette colonne vertébrale de Lutèce relie la rive gauche à la rive droite, en descendant de la montagne Sainte-Geneviève. Sur la rive droite, cet axe suivait le tracé de l’actuelle rue Saint-Martin. Les autres voies parallèles (= cardo) ou perpendiculaires (= decumanus) encadrent les insulae (= îlots urbains) où s’élèvent les grands monuments. Le forum qui constitue le centre névralgique de la ville, se situe au sommet de la montagne Sainte-Geneviève, sur l’actuelle place du Panthéon. Lieu de rassemblements et de cérémonies, c’est le centre administratif, religieux, financier et judiciaire. Il s’agit d’un vaste complexe rectangulaire de 160 mètre sur 100 mètres, entouré de portiques et de colonnades. En son centre, il y a une place à l’intérieur de laquelle se trouve une aire publique dotée d’une basilique, destinée à la gestion des affaires de la cité et d’une aire sacrée avec un temple consacré à la célébration du culte de l’empereur. De ce forum il ne reste plus rien, si ce n’est un pan du mur d’enceinte, conservé dans un parking souterrain du 61, boulevard Saint-Michel. Les vestiges des arènes de Lutèce se découvrent, eux, au 49 de la rue Monge, dans le quartier Mouffetard. Il s’agit d’un amphithéâtre, doté d’une arène et d’une scène. Il a été construit au Ier siècle, un peu à l’écart du cœur de la ville en profitant de la pente naturelle de la montagne. De forme elliptique, c’est l’un des plus grands de toute la Gaule, avec ses 130 mètres sur 100. Les gradins en arcs de cercle pouvaient accueillir plus de 15.000 spectateurs pour assister à un combat de gladiateurs, d’animaux ou à une représentation théâtrale sur une scène longue de 40 mètres. L’édifice a été détruit lors des invasions barbares au IIIe siècle Ses vestiges ont été oubliés, puis ignorés, au point que dans la seconde moitié du XIXe siècle, il est envisagé de les détruire totalement. En correspondance de l’actuelle Rue Racine, un théâtre plus petit a également disparu.Un autre lieu de la vie publique, ce sont les thermes. Trois établissements de bains, sur la rive gauche, témoignent de l’adoption de mode de vie romain par le Parisii. Les prestigieux thermes de Cluny, à l’angle du boulevard Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain ont été construits probablement au IIe siècle. Avec leur accès gratuit, ils sont un espace d’hygiène, mais aussi de rencontre et de détente. Ce devait être un monument fastueux, comme le laissent deviner les ruines. Un mosaïque – Amour chevauchant un dauphin – a été retrouvé dans le frigidarium, une superbe « salle froide » dont les voûtes ont une hauteur de14 mètres.Un aqueduc long de 15 kilomètres alimentait ces édifices en eau dont quelques morceaux sont conservés au musée Carnavalet.La Pax Romana sera une période de prospérité pour la ville où vivent environ 6.000 habitants.Les pillages des Germains on considérablement détruit la ville au IIIe siècle. Les Romains, eux-mêmes, pour fortifier l’Ile de la Cité, utilisèrent une partie des matériaux des monuments de la rive gauche.