Mont-Saint-Michel - Description

Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel est un des hauts-lieux de la Chrétienté. Son charme est lié à la beauté de son architecture, à la richesse de son histoire et au mystère qui se dégage du rythme de ses marées. Le rocher et la baie ne font qu’un : c’est la raison pour laquelle l’un comme l’autre sont classés comme sites du Patrimoine mondial par l’Unesco.Le Mont-St-Michel est un îlot granitique d’environ 900 mètres de circonférence et 80 mètres de haut, relié au continent par une digue construite dans la seconde moitié du XIX siècle. La plupart du temps, le Mont est cerné par d’immenses bancs de sable qui sous l’effet e la haute et de la basse marée disparaissent et apparaissent. Depuis des décennies le Mont s’ensable ; depuis 1995 un projet est mené par l’État et les collectivités locales pour rendre son insularité au Mont. Il s’agit de permettre à nouveau le passage des courants marins entre la terre ferme et l’île. La porte de l’Avancée est la seule ouverture des remparts.Après, on suit la Grande-Rue qui est bordée de maison anciennes, remontant aux XV et XVI siècles. Coupée de marches à son sommet, elle est extrêmement animée et encombrée, surtout pendant la période d’été. En suivant la Grande-Rue, on arrive à l’abbaye, dont la façade nord est appelée « Merveille » Extérieurement, la Merveille a l’aspect puissant d’une forteresse, tout en montrant, par la pureté de ses lignes, sa destination religieuse. A l’intérieur on peut se rendre compte de l’évolution accomplie par le style gothique. Les salles basses, avec leur simplicité, rappellent l’art roman, alors que le cloître est un chef-d’œuvre d’élégance, de légèreté et de finesse, et la salle des Chevaliers très majestueuse et le réfectoire plein de lumière. Dans le cloître, les arcades sont soutenues par de ravissante petites colonnes, disposées en quinconce pour accentuer l’impression de légèreté. Il est décoré de sculptures, dans un décor de feuillage orné çà et là de formes humaines et d’animaux.