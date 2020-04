Saint-Tropez: description

D’après la légende, Torpetius, un centurion romain décapité par ordre de l’empereur Néron, fut mis dans un bateau avec un coq et un chien. Le bateau aurait abordé à l’emplacement de la ville de Saint-Tropez qui doit son nom au martyre.À partir des années ’50 du XXème siècle, Saint-Tropez connaît l’engouement des milieux littéraire de St-Germain-des-Prés, puis du monde du cinéma qui attire son public de curieux, ce qui lui vaut une renommée vraiment internationale.La partie la plus vivante de la ville est sans doute le port : il présente une animation permanente entre les badaus et les riches yachts, surtout en été, avec l’arrière tourné non vers le large, mais vers les quais : en effet, il s’agit avant tout de montrer qui on est !: C’est comme s’il s’agissait d’un théâtre où tout le monde aime se pavaner sur les quais, le long des rues voisines, devant les vitrines des cafés, les glaciers, les restaurants, les boutiques de luxe.A St-Tropez, les plages sont nappées de sable fin, entrecoupées de rochers qui forment de jolies criques. Il y en a quelques-unes comme la plage de Pampelonne, bien abritées du mistral qui affichent toutes les tendances de la saisonDepuis le port on peut atteindre la place des Lices animée toute l’année d’une vie locale, avec ses cafés, ses platanes, son marché et ses parties de pétanques. Ici les vedettes consentent à se mêler aux habitants de la ville lorsque les photographes de presse sont là.La ville est dominée par le clocher en style baroque italien, remontant au début du XIX siècle. Non loin du port, on trouve la chapelle de l’Annonciade, qui abrite les chefs-d’œuvre de la peinture du XIX siècle et du début du XXème dont le sujet est souvent les aspects que la ville présentait à l’époque. On peut y admirer les tableaux pointillistes de Paul Signac, le fauvisme de Matisse et de Braque ou bien les toiles expressionnistes de Rouault et de Utrillo.Dans une petite rue, on a le musée des papillons qui abrite une fantastique collection de 4.500 papillons, provenant du monde entier.