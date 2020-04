Grenoble - Description

Grenoble peut être considérée la métropole française des Alpes. Elle est délimitée par les cours du Drac et de l’ Isère et par les contreforts du Massif de la Chartreuse. Avec ses 158.000 habitants environ, elle le chef-lieu du département de l’Isère et ancienne capitale du Dauphiné.Ses origines sont très anciennes.En effet, les Romains construisirent un bourg au confluent de l’Isère et du Drac et ils l’entourèrent de remparts. L’empereur Gratien accorda au bourg qui s’appelait Cularo, le statut de cité et le bourg prit le nom de Gratianopolis d’où est dérivé le nom actuel de Grenoble. Pendant la Révolution le mot « Grenoble » rappelait trop la noblesse (Gre-noble) et pour cela Grenoble devint Grelibre. En 1349 le Dauphiné passe à la monarchie française, en tant qu’apanage des fils aînés du roi de France qui pour cela porteront tous le titre de dauphin. En 1788, Louis XVI fait comprendre qu’il a l’intention de mettre en place de nouveaux impôts et de réduire les pouvoirs des parlements. La réaction des habitants de Grenoble est immédiate : on dresse des barricades, ion monte sur les toit et on jette les tuiles sur les troupes envoyées pour remettre de l’ordre. (= journée des tuiles). Cette émeute a été le bac d’essai de la Révolution française. Au XIX siècle, la ville connaît une grand développement grâce à l’industrie. On fabrique des gants, on exploite les charbonnages. Dans la seconde moitié du siècle la progression devient plus rapide grâce aux fabriques de papier, à la métallurgie et à l’utilisation de la houille blanche, très abondante dans la région. Au XX siècle, c’est le moment du développement des industries électrométallurgiques et électrochimiques. L’extension de sports d’hiver a contribué à l’essor industriel qui voit Grenoble spécialisée dans la construction des remontées mécaniques. Les 10e Jeux Olympiques d’hiver de 1968 ont fait le reste.Aujourd’hui, Grenoble est une ville moderne et très dynamique. C’est le siège de l’une Université de la Grenoble École de management. Dans le Polygone scientifique on trouve un important pôle de recherche physique comprenant l’ European synchrotron radiation facility (ESRF), l'Institut Laue-Langevin (ILL). Grenoble est aussi une des sièges de l’ European Molecular Biology Laboratory (EMBL).Les attractives touristiques ne manquent pas. A proximité de l’autoroute Lyon-Grenoble on a la silhouette insolite du Synchriotron, un vaste tore haut de 850 mètres di circonférence qui symbolise le dynamisme de la recherche scientifique des Alpes. Il s’agit d’un accélérateur de particules, constitué d’un chapelet d’électroaimants disposés en anneau est un lieu d’étude privilégié des applications des rayons X à la création de matériaux aux propriétés bien contrôléesPour avoir un excellent panorama sur la ville on doit monter au fort de la Bastille auquel on peut accéder en téléphériqueEn ville, on trouve le Musée de Grenoble, un des plus importants de France, avec des toiles de Monet, Corot, Gauguin, Picasso, Modigliani, Miro et tant d’autres. Pour flâner, on peut se rendre à la Place Grenette, un lieu de rencontre préféré des Grenoblois.