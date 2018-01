Les Fêtes de fin d’année en France

Quand en France on parle de Fêtes de fin d’année on pense au Réveillon de Noël, à la fête de Noël, au Réveillon de la Saint Sylvestre, au Jour de l’An et aux Rois.Généralement, on passe les fêtes de Noël en famille. La veille ou l’avant veille, dans les maisons, on prépare le sapin de Noël, en le décorant avec des guirlandes, des petites lumières ou de boules colorées. Quelquefois ,on fait aussi la crèche. Le soir du 24 décembre, le Père Noël arrive pour déposer aux pieds du sapins les cadeaux pour les grands et les petits. Les catholiques se rendent à la messe de Minuit qui, dans le Midi, est précédée par une crèche vivante et le chant de la pastorale.Par contre, souvent, on passe le Réveillon avec des amis. Quand minuit sonne et que la nouvelle année arrive, on se fait la bise sous une branche de gui, en signe de porte bonheur, selon les croyances des Druides, les prêtres gaulois qui habitaient dans les forêts, avant l’arrivée des Romains.En France, la Fête des Rois est moins importante qu’en Italie ou en Espagne, car les enfants ont désormais reçu leurs cadeaux. De toute manière, en France, le 6 janvier n’est pas un jour férié, mais exclusivement une fête religieuse.Pour les fêtes, les repas sont copieux et recherchés.Comme hors-d’œuvre, on prépare des canapés - sorte de tartines au caviar, au beurre, aux crevettes, etc… - du foie gras d’oie ou de canard - qui ne manque jamais sur la table des fêtes – et des huîtres, surtout pour fêter l’arrivée du nouvel an.Ensuite, on continue avec une dinde aux marrons ou avec des langoustes ou une daurade ou un bar au four.Le dessert est constitué par la bûche de Noël, le tout arrosé par un Sauternes ou un vin de Bordeaux et un champagne. Dans le Midi, la tradition veut que sur la table, pendant les fête, il y ait toujours les treize desserts c’est-à-dire: noix, amandes, noisette, pompe à l’huile, nougat blanc et nougat noir, oranges, pommes, mandarine, figues, dattes, poires et raisin cela en souvenir du Christ et des douze apôtres.Pour les Rois, dans le Nord on mange la Galette des Rois et dans le Midi le Gâteau (ou couronne) des Rois. Le premier c’est de la frangipane, alors que le second c’est une sorte de brioche en forme de couronne, décorée avec des fruits confits. Á l’intérieur de chacune des deux, on cache une fève (sorte de petit sujet en céramique) et celui qui a la chance de la trouver, étant proclamé roi de la fête, a le droit de se mettre sur la tête une couronne royale en carton que les pâtissiers vendent avec le gâteau.