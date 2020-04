Abbaye de Cluny

L’abbaye de Cluny qui a été longtemps la plus grande église de la chrétienté, saccagée pendant la Révolution, puis démontée et vendue pierre à pierre, nous est parvenue réduite à des simples fragments. Cependant, ils nous donnent une idée de l’étendue et de la richesse de ce haut lieu du Christianisme qui exerça une très grande influence sur la vie religieuse, intellectuelle politique et artistique de l’Occident.Fondée par Guillaume d’Aquitaine en 910, rapidement elle connaît un très grand développement Dans la région on a encore un dicton « Partout où le vent vente, l’abbaye de Cluny a rente » Quelques-uns de ses moines sont élus pape, comme Sylvestre II e Urbain II. Lorsque la construction de l’abbaye est achevée en 1156, , elle compte 460 moines. Come les moines dirigent un véritable empire monastique, leur train de vie est exposé très vite aux stigmatisation de saint Bernard qui dénonce leur luxe. Cependant ce rayonnement semble se réduire pendant la guerre des Cent Ans. Au XVI siècle l’abbé commence à être nommé par le roi et pendant les guerres de religion l’abbaye est dévastée et sa vaste bibliothèque est pillée et, psar conséquent, elle perd ses plus précieux ouvrages.En 1790, l’abbaye est fermée, trois ans plus tard la municipalité donne l’ordre de détruire les tombeaux et tous les matériaux sont vendus. La démolition de l’édifice continue pendant une vingtaine d’année. Les restes que l’on peut observer de nos jours sont ceux qui restaient débout déjà en 1823. Le complexe abbatial de Cluny connaît trois étapes:• Cluny I : il s’agit de la première église, de taille plutôt modeste. Elle a été construite au début du• Xème siècle, dans le style carolingien• Cluny II : c’est la deuxième église construite au XIème siècle en style roman. Elle abritait des reliques de Saint Pierre et Saint Paul. Elle est connue à travers des fouilles archéologiques. Cette église a servi de modèle pour la construction de Santa Reparata à Florence• Cluny III : c’est la basilique de St-Pierre-et-St-Paul. La construction commence en 18095 et elle était 6 fois plus étend que Cluny II. C’est l’église dont aujourd’hui il ne reste que quelques vestiges plutôt modestes. La construction fut financée par Ferdinand Ier, régent de Castille et Léon, par Alphonse VI et Henri Ier d’Angleterre . A Cluny, l’Espagne utilisa les richesses qu’elle venaient de découvrir dans l’Amérique du sud.