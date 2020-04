La Bretagne: gastronomie

La cuisine bretonne a deux caractéristiques: la simplicité et la qualité.La mer offre un vaste choix de poissons et de crustacés qui sont à la base de savoureuses recettes : palourdes, huîtres, homard grillés ou à la crème, crevettes, oursins, bars, dorades. Le choix est presque illimité. Parmi les très nombreux coquillages de la côte, les huîtres sont toujours présentes sur la table des fêtes.Classées en 12 crus, elles sont le plus souvent consommées crues, même s’il y a un nombre croissant de restaurant qui les proposent chaudes. Habituellement on les présente accompagnées de citron, de vinaigre à l’échalote, avec du pain de seigle et du beurre salé, une autre spécialité de la région.La gastronomie bretonne évoque aussi des succulentes recette à base de porc : l’andouille de Guémené, les saucisses ou le kig hafarz (= viande de farce), cuisiné comme s’il s’agissait un pot-au-feu. L’agriculture, favorisée par la présence du Courant du Golfe, fournit des produits maraîchers et fruitiers comme le chou-fleur, l’artichaut de Lèon, l’oignon rosé de Roscoff, les fraises de Plougastel ou les marron de Redon.En tant que gourmandise, la Bretagne est sans doute liée à la crêpe ; on a la crêpe au froment ou au sarrasin que l’on sert de différentes manière. On les consomme au beurre, au sucre, la confiture, au fromage, aux œufs, au jambon ou bien flambées au rhum ou au Grand Marnier. Et pour boire, il ne faut oublier le cidre. La galette de sarrasin se mange salée, alors que la crêpe de froment se mange sucrée. À Quimper, on a la crêpe dentelle qui se caractérise par sa finesse et à Pont-Aven on peut goûter des galettes locales.La boisson régionale, c’est le cidre que l’on fabrique avec des pommes fermentées. Les brasseries produisent de la bière traditionnelle, mais aussi de la bière au blé noir, à l’eau de mer et tant d’autres. Le seul vin produit en Bretagne est le muscadet, qui depuis 1936, bénéficie de l’appellation d’origine contrôlée. Son cépage, cultivé depuis le début du XVIIème siècle, sonne un vin blanc sec et fruité, particulièrement recommandé pour la dégustation des poissons et des fruits de mer. Très diffusé est aussi l’hydromel, c’est-à-dire une eau-de-vie de miel.