Sud-Ouest français_La gastronomie

Le Sud-Ouest est un pays où la cuisine est riche et où on est capable de transformer les produits du terroir en mets raffinés et savoureux: c’est le cas des oies et des canards, des truffes, des cèpes, des châtaignes et des noix.Les oies et les canards sont élevés dans de nombreuses fermes de la région.Pour fournir après quelques semaines un foie d’excellente qualité, ils sont gavés au mais. Celui de l’oie est apprécié pour sa finesse alors que celui du canard est apprécié pour sa saveur plus soutenue. Dans le canard et l’oie tout se cuisine : les cuisses confites dont la chair est fondante sont conservées dans la graisse et avant d’être consommés ils peuvent attendre plusieurs mois. Les gésiers sont dégustés froids ou cuits en tranches fines dans une salade ; avec la carcasse on prépare une soupe. On consomme aussi les magrets, c’est-à-dire la partie charnue de l’aile du canard gras, que l’on cuisine grillés au four ou sur la braise. Beaucoup de plats sont préparés, en utilisant la graisse d’oie qui, étant riche en protéine, légère et goûteuse, peut être considérée le beurre du Sud-Ouest.La truffe est servie en omelette, émincée avec des pâtes ou des pommes de terre ou dégustée sur une tranche de pain grillée avec du beurre. Il s’agit d’un champignon qui vit sous terre ; pour le chercher on fait appel à un chien ou à une truie dressés exprès.En automne il est très fréquent de trouver des marché regorgeant de cèpes. Seulement les locaux sont autorisés à vendre leur cueillette de cèpe au marché. Selon la météorologie, ces délicieux champignon apparaissent en août et en septembre après la pluie et par temps chaud.Dans la zone nord du Périgord, longtemps, les châtaignes ont constitué la base de l’alimentation des paysans et elles oint permis de faire face aux disettes et aux famines, toute les fois que le blé n’était pas suffisant. Aujourd’hui elles sont utilisées pour parfumer les terrines ou les boudins et accompagnent volontiers les viandes, come la dinde farcie aux marrons et les dessert. À ajouter qu’avec les marrons ont fait une confiture que l’on consomme volontiers avec de la crème Chantilly.En enfin les noix. Il s’agit d’un élément riche en zinc, en potassium et en cuivre qui s’accorde bien aux mets salés et au plats sucrés. L’huile de noix est appréciée pour son arôme et ses vertus diététiques. Elles servent aussi pour en faire une liqueur, élaborée à partir des noix vertes cueillies à la Saint-Jean, macérées dans de l’alcool ou dans du vin rouge avec un peu de sucre et de l’eau-de-vie. Les noix se dégustent aussi en condiment, avec des melons, des tartes, des glaces ou enrobées de pruneaux ou de chocolat.