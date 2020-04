Bretagne : dolmen et menhir

En Bretagne on dénombre 6.000 menhirs et plus de 1.000 dolmens sans compter les cairns et le dépôts funéraires. Les menhirs sont des pierres dressées, souvent alignées en façon rectiligne ou en cercle. Les cercles s’appellent »cromlech ». les dolmens représentent des vestiges de chambres funéraires, constitués de deux pierres dressées sur lesquelles on a placé une autre pierre dans le sens horizontal.Le cairn est une tombe à couloir recouverte d’une structure en pierre ou en bois. Il était accessible en permanence pour des cérémonies culturelles ou une nouvelle sépulture. L’homme est présent en Bretagne depuis 600.000 ans. Vers 35.000 a.C, à l’homme erectus qui avait commencé à utiliser le feu, succède l’homme qui vivait de chasse et de cueillette et qui peu à peu est devenu sédentaire.Vers 7.000 les agriculteurs du Proche-Orient arrivent en Europe et ils la colonisent, mai vers 5.000 avant J.-C, l’océan Atlantique arrête leur progression. Arrivés au bout de la Bretagne (département de Finistère = la fin de la terre), ils remplacent les communautés locales et ils prennent la possession de ces terres. C’est le moment où ils élèvent des dolmens et des menhir pour enterrer leurs défunts. Comme un mégalithe peut peser plus de 300 tonnes, on s’est demande comment on a pu faire pour le déplacer. Le déplacer nécessitait le concours de plusieurs centaines de personnes. Ou on faisait la pierre sur des rondins, oui bien ion la plaçait sur une sorte de radeau pour descendre une rivière ou traverser une baie. Pour la dresser, on la faisait glisser dans une fosse sur une rampe inclinée, puis on la stabilisait avec de la terre et des cailloux. Il est fort probable qu’un pouvoir très fort obligeait ses sujets à construire des tombes gigantesques pour une élite très réduite. Placés sur des hauteurs, les mégalithes avaient une fonction funéraire et ils devait être aperçus de loin. Ce qu’on a découvert aussi c’est que les alignements étaient orientés en fonction des équinoxes ou des solstices. Carnac est l’endroit où l’on trouve une grande quantité d’alignements de mégalithes comme à Stonehenge en Angleterre. Le même nom de la ville signifie « pierre » ou « rocher » d’où est dérivé le mot « cairn » (= tombe à couloir). Outre ses milliers de pierres levées, Carnac a aussi un musée de la Préhistoire qui peut être considéré le premier au monde pour sa collection d’objets de la période mégalithique.