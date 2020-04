Paris aux débuts XX siècle - Apaches

Paris aux débuts XX siècle : les Apaches

Au début du XXe siècle, toute la société française se transforme à une très grande vitesse, Cependant, si d’côté on a un énorme essor des sciences et des technologies, de l’autre la criminalité se met au diapason de la modernité car des bastions et des faubourgs des sortes de bandes organisées qui déferlent au cœur de la ville.On les appellent « les Apaches » parce qu’ils se comportent comme les Indiens attaquant l’homme blanc (= attaque contre la diligence).Les Apaches sont des jeunes âgés de 15 à 20 ans, nés en lisière de Paris ou dans les quartiers périphériques de la capitale comme Belleville, Ménilmontant, La Villette, Javel, la Glacière ou Grenelle. Ils ont grandi dans un milieu pauvre, refoulés loin des beaux quartiers dans les années 1860/70 par les travaux pharaonique du baron Haussmann qui répondait au désir de Napoléon III. L’empereur voulait nettoyer la ville de faubourgs insalubre et propice aux révoltes populaires. Le soir, ces bandes déferlaient vers les bistrots du centre, vers la rue Mouffetard ou vers les Halles. Ces jeunes sont habillés d’une façon spécifique et soignée bien que très différente des bourgeois faciles à duper, qu’ils appellent « gonciers ». Ils ont pour points communs des bottines le plus souvent jaunes une chemise au col déboutonné, une ceinture en flanelle rouge, un pantalon à pattes d’éléphant (invention du tailleur Bénard) et une casquette à pont. La nuque est rasée, les cheveux gominés ornent le front d’accroche-cœurs. Ils s’expriment en argot et ils s’adonnent à toutes sortes d’arnaques. Ils pratiquent ce qu’ils appellent « le coup du père François », c’est-à-dire passer au cou de la victime, par derrière, un foulard en soie et serrer bien fort. Lorsqu’ils traînent la misère et qu’ils n’ont plus de crédit, ils sont dans la misère noire et ils m’hésite pas à tuer un ami afin de se remplir les poches de pi+ces de 20 ou de 5 francs. Souvent les Apaches sont des proxénètes :il s’adonnent au bonneteau pendant que leurs femmes se prostituent aux clients. On sait qu’il a existé une certaine Amélie Hélie, qui causa une véritable guerre entre deux bandes opposées..mais bien plus difficile est la lutte des forces de l’ordre contre des banditsEn 1920,le mot « Apache » est tombée en désuétude, car la Grande Guerre a anéanti une bonne partie de la jeunesse du pays. Quelque temps on se livre à la danse apache, une sorte de java acrobatique, mais uniquement sur les planches des cabarets.