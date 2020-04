Alsace - gastronomie

Choucroute

Baeckoffe

La qualité des produits du sol,l’utilisation de la graisse d’oie et de porc ainsi que le saindoux donnent un goût onctueux aux plats alsaciens que l’on fait mijoter lentement.Les plats alsaciens les plus réputés sont la choucroute et la baeckoffe.Autrefois c’était la façon de conserver un plat de légumes que l’ion consommer pendant l’hiver.Son nom fait penser au chou : en effet la base est constitué par du chou blan, finement coupé que l’ion a fait macérer dans du vin blanc. Le nom vient de l’alsacien sürkrut où sür signifie « aigre » et krut est une herbe comestible comme le chou, très répandue et populaire dans l’Europe centrale. Sa fermentation au sel dérive d’Allemagne et remonte au Moyen Âge. L’avantage c’est que l’on peut la cuisiner avec beaucoup d’autres choses qui en font un repas complet avec lequel on peut boire de la bière ou du vin. Le plus souvent, on la prépare avec de la charcuterie, lard salé, tranches de jambon fumé, saucisses, ainsi que des côtes de porc de porc accompagnées de pommes de terre bouillies. On y ajoute parfois des morceaux de perdrix, des écrevisses et des truffes. La plus réputée est la choucroute de Strasbourg, préparée au riesling, un vin blanc de la région.C’est une potée dont le nom signifie littéralement « four du boulanger », c’est-à-dire l’endroit où les femmes, qui l’avaient préparée la veille, aller le porter le lundi matin. Elles avaient ainsi le temps d’aller faire leur lessive au lavoir pendant la cuisson qui durait plusieurs heures. C’est un mélange de viandes différentes : bœuf, porc, agneau ou cuisse d’oie qui marinent ensemble 24 heures dans un vin blanc sec (sylvaner ou riesling), accompagné d’oignon, d’ail et d’un bouquet garni. Le lendemain, on dispose les morceau dans une cocotte en terre cuite, entre deux couches de pommes de terre et d’ognons coupés en rondelles. On mouille avec la marinade, puis on ferme avec un couvercle scellé par un colombin de pâte de farine et d’eau. La cuisson dure 2 heures et demie.Comme dessert il ne faut pas oublier le kougelhopf qui est la traditionnelle brioche alsacienne aux raisins secs et aux amandes qui accompagne surtout le petit-déjeuner pour le goûter, comme les pains d’épice au miel, dont la tradition est encore plus ancienne. Les pains d’épice sont assaisonnés à la cannelle, au gingembre, à l’anis et à la noix muscade.