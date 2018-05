Trigliceridi - Definizione

Formazione micelle

Questi vengono a formarsi a seguito della reazione fra un alcol ed un estere e qui vi sarà la formazione di un legame di tipoche comporterà anche una reazione di disidratazione dovuta alla perdita di molecole di acqua che nel caso del, che va a reagire con 3 esteri che possono essere anche tutti diversi fra loro, oltre al trigliceride avremo anche 3 molecole d’acqua.Una volta formatosi ilnoi andremo ad aggiungere una base del tipo ROH (ad es. idrossido di sodio Na OH) che andrà a reagire con la testa polare del trigliceride (il gruppo carbossilico) portando l’OH presente nel gruppo a perdere un H ed assumendo cosi una carica negativa, e qui la base perderà l’ossidrile (OH) che andrà a reagire con l’H del gruppo formando una molecola di acqua.A questo punto si formeranno lee le, con gli ioni Na+ che andranno a disporsi in maniera circolare intorno alle teste polari dotate di carica negativa visto la perdita di un H, e le teste polari saranno seguite da dalle code apolari che andranno a creare un ambiente apolare interno, formando cosi una micella.Una volta formatasi la micella questa andrà a detergere, ad esempio nel caso in cui abbiamo una fibra (polare) macchiata o sporca, dato che lo sporco è apolare questo sarà immagazzinata ed intrappolato internamente alla micella e una volta detersa la fibra con l’acqua non vi sarà più lo sporco.Inoltre i trigliceridi hanno una concentrazione critica fino alla quale si organizzano in micelle (100g/L) ed una volta superata tale concentrazione si formano più le micelle, dato che i trigliceridi cercheranno di uscire dall’ambiente acquoso disponendo le code apolari a pelo d’acqua andando a formare così la schiuma che non ha effetto detergente.