Verso di svolgimento di reazione ed esercizio sull'osmosi

Determinazione del verso di svolgimento di una reazione

Per determinare il verso di svolgimento della reazione occorre determinare il quoziente di reazione Q che viene definito come la costante di equilibrio con la differenza che viene misurato in un qualsiasi momento della reazione. Per prevedere se una certa miscela di prodotti o reagenti tenderà a produrre più prodotti o reagenti occorre confrontare Q con K: • se Q>K, le concentrazioni dei prodotti sono troppo elevate per essere compatibili con l’equilibrio.Ne segue che la reazione procede al contrario, ovvero rifornisce i reagenti; • se Q