Sublimazione ed entalpia nelle reazioni chimiche

Sublimazione

La sublimazione è il passaggio dallo stato solido a quello di vapore. L’entalpia di sublimazione è la somma dell’entalpia di fusione e di vaporizzazione perché, essendo l’entalpia una funzione di stato, le sue variazioni possono essere sommate per ottenere il processo complessivo.Entalpia nelle trasformazioni chimiche Se si esamina una reazione di combustione mantenendo il sistema a temperatura costante per far sì che i cambiamenti di entalpia siano ascrivibili alle reazioni chimiche e non al riscaldamento o al raffreddamento, si comprende ad esempio che lacombustione del metano produce 890kJ, o meglio: la calorimetria permette di affermare che bruciando una mole di metano si liberano 890kJ di calore a 298K e a 1atm (la variazione di entalpia è negativa).