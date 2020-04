Struttura della materia

Tutte le cose che ci circondano sono fatte di materia; materia è tutto ciò che occupa uno spazio ed ha una massa. La materia è costituita da particelle molto piccole chiamate atomi.Gli atomi sono a loro volta formati di particelle più piccole, tra le quali i protoni e i neutroni nel nucleo e gli elettroni che ruotano intorno ad esso.L'atomo più semplice tra quelli conosciuti è l'atomo di idrogeno, esso consiste in un piccolo nucleo, formato da un protone di carica positivo , e di un elettrone di carica negativa che gli gira intorno. Le forze agenti sul protone e sull'elettrone sono n equilibrio tra loro, essi si attraggano reciprocamente per la differente carica elettrica ma non entrano mai in contatto.L' atomo di idrogeno è l'unico atomo in cui non sono presenti i neutroni, sL'atomo di ossigeno è fondamentale per la nostra vita.Esso è costituito da otto neutroni e otto protoni nel nucleo e otto elettroni che girano intorno; le forze agenti sulle particelle che lo costituiscono sono in equilibrio fra loro, fino a che non intervengono forzeesterne in grado di operare trasformazioni.Ogni singolo elemento ha una particolare struttura dell'atomo ed un diverso numero di elettroni cui corrispondono comportamenti chimicidifferenti nei riguardi degli altri elementi; tutti gli atomi di uno stesso elemento quindi sono chimicamente uguali, atomi di elementi diversi sono chimicamente differenti. Gli atomi si associano tra loro danno origine a molecole; se l’associazione avviene tra atomi dello stesso elemento si hanno sostanze pure, se l'associazione avviene tra elementi diversi si hanno sostanzecomposte.Le forze chimiche possono alterare le condizioni di equilibrio di un atomo. Queste forze chimiche sono forze di attrazione che nascono tra un atomo ed un altro, per la loro diversa struttura, inducendoli a combinarsi tra loro.Gli elementi si combinano per dare composti attraverso reazioni chimiche il cui svolgimento non comporta fenomeni di scissione degli atomi, cioè in una trasformazione chimica il nucleo dell'atomo resta inalterato; esistono in natura reazioni in cui i nuclei degli atomi vengono scissi o aggregati e sono le reazioni rispettivamente di fissione e di fusione nucleare.L'associazione di atomi, resa possibile e stabile dall'esistenza di forti legami chimici, forma la molecola; la molecola è la più piccola parte di una sostanza, pura o composta, che possieda tutte le caratteristiche chimico fisiche della sostanza stessa.