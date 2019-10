Dai Sistemi alla Nomenclatura

Sistemi - elementi - composti

Passaggi di stato

Metodi di separazione

Trasformazioni fisiche e chimiche della materia

Classificazione degli elementi

Leggi ponderali

La materia

Mole

Formule

Classificazione dei composti inorganici

Vari tipi di reazioni chimiche

Un sistema costituito da elementi in una sola fase termica è omogeneo, se no è eterogeneo.Un sistema è puro se è formato da una sola sostanza, se no è un miscuglio.Un miscuglio omogeneo è detto soluzione, in cui il solvente è il componente più abbondante e gli altri componenti sono soluti.Un miscuglio eterogeneo è costituito da componenti e fasi distinguibili.Elemento: sostanza pura che non può essere trasformata in sostanze più semplici.Composto: sostanza pura che può essere decomposta; hanno composizione definita e costante.Grandezze estensive: dipendono dalla quantità di materia presente nel campione.Grandezze intensive: dipendono dalla natura del campione e dalle condizioni in cui esso si trova.Solido → liquido = fusione; solido → gassoso = sublimazione.Liquido → solido = solidificazione; liquido → gassoso = evaporazione.Gassoso → solido = brinamento; gassoso → liquido = condensazione/liquefazione.Filtrazione: le sostanze più grandi rimangono sul filtro, mentre quelle più piccole scendono.Stratificazione in imbuto separatore: si lasciano stratificare in un imbuto sostanze con diversa densità; quella con densità maggiore si stratifica sotto quella con densità minore.Centrifugazione: rende più veloce la stratificazione grazie ad accelerazioni superiori a g.Estrazione: si usa un solvente in grado di sciogliere un componente.Cromatografia: la fase mobile (solvente) “corre” sulla fase fissa (carta da filtro, lamina) per capillarità depositando per prima la parte della soluzione che aderisce di più alla fase fissa.Distillazione: si basa sulla volatilità (= temperatura di ebollizione) dei diversi componenti.Trasformazione fisica: provoca un cambiamento fisico della materia, non produce nuove sostanze.Trasformazione (reazione) chimica: provoca una variazione della composizione chimica dei reagenti formando nuove sostanze (prodotti).Metalli: lucenti ma smorti, buoni conduttori di calore e di elettricità, solidi, duttili e malleabili.Non metalli: opachi ma vivi, cattivi conduttori, gassosi - liquidi - solidi, né duttili né malleabili.Semimetalli: caratteristiche intermedie tra metalli e non metalli, semiconduttori.Gas nobili: unici a potersi trovare in particelle atomiche discrete.Legge di conservazione della massa (Lavoisier): in una reazione chimica, la massa dei reagenti è uguale alla massa dei prodotti.Legge delle proporzioni definite (Proust): in un composto, il rapporto tra le masse degli elementi che lo costituiscono è definito e costante.Legge delle proporzioni multiple (Dalton): quando un elemento si combina con la stessa massa di un secondo elemento per formare composti diversi (es.: C+O→CO o CO2), le masse del primo elemento stanno tra loro in rapporti semplici, espressi con numeri interi e piccoli (es.: O=1:2).Teoria atomica:1. la materia è fatta di atomi piccolissimi, indivisibili e indistruttibili;2. tutti gli atomi di uno stesso elemento sono identici e hanno uguale massa;3. gli atomi di un elemento non possono essere convertiti in atomi di altri elementi;4. gli atomi di un elemento si combinano solo con numeri interi di altri atomi;5. gli atomi non possono essere creati né distrutti, ma trasferiti interi (d)ai composti.Molecola: raggruppamento di due o più atomi che possiede proprietà chimiche caratteristiche.Ione: atomo con carica positiva (catione) o negativa (anione).Mole: quantità di sostanza che contiene tante particelle quanti atomi ci sono in 12g di 12C.1 u (Dalton) = 1,661∙10-24g.N (costante di Avogadro) = 6,022∙1023 particelle/mol(n=m/M) (N_P=N∙n) n → mol; m → g; M → g/mol;Np → particelle; N → particelle/molElementi Classificazione EsempioMetallo + O2 Ossido basico Na2ONon metallo + O2 Ossido acido (o anidride) CO2Ossido acido + H2O Ossiacido H2CO3… + (OH)- Idrossido NaOHAlogeno + H2 Idracido HFMetallo + H2 Idruro NaHCoefficiente stechiometrico: numero opportuno con cui è possibile mantenere l’uguaglianza tra il numero di atomi dei reagenti e dei prodotti nel bilanciamento delle reazioni chimiche.Sintesi: da due o più elementi si ottiene un solo composto cedendo energia (es.: C+O2→CO2).Decomposizione: da un unico reagente si formano due o più prodotti (serve energia).Scambio semplice (o spostamento): nei reagenti, un elemento libero si lega ad un composto, che si libera di un suo elemento (es.: Zn+CuSO4→ZnSO4+Cu).Doppio scambio: due composti si scambiano un elemento (es.: Na2SO4+K2CO3→K2SO4+Na2CO3).