Reazione di neutralizzazione, bilanciamento di reazioni redox, anodo e catodo

Nella reazione di neutralizzazione un acido reagisce con una base formando un sale e l’acqua;Nella semireazione di ossidazione una sostanza aumenta il suo numero di ossidazione perché perde elettroni, quindi si ossida. Nella semireazione di riduzione avviene l’opposto;Bilanciamento di reazioni redox:• calcolare i numeri di ossidazione di tutti gli elementi;• identificare in base alla variazione dei numeri di ossidazione la specie che si ossida e quella che si riduce (rispettivamente quelle che aumentano e che diminuiscono il loro numero di ossidazione);• la differenza tra i numeri di ossidazione finali e iniziali corrisponde agli elettroni persi o acquisiti;• bilanciare le cariche elettriche moltiplicando ciascuna semireazione per il numero di elettroni trasferiti nell’altra semireazione.L’anodo è l’elettrodo negativo della pila su cui avviene la semireazione di ossidazione; il catodo è l’elettrodo positivo su cui avviene la semireazione di riduzione;Si ha riduzione nella semicella con potenziale di riduzione maggiore e viceversa;Resa percentuale:Resa"%"=Resa effettiva/Resa teorica 100;La solubilità aumenta all’aumentare della temperatura. Tranne che per i gas;La solubilità è direttamente proporzionale alla solubilità;Molarità: M=n/V;Frazione molare: F=n componente/n totali;Molalità: m=n/massa;