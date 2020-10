Potenziale di cella

Si prenda ora in esame una cella di Daniel dove all’anodo si pone lo zinco e al catodo l’idrogeno, collegati attraverso un ponte salino e con il nero di Pt in corrispondenza dell’idrogeno. Utilizzando un voltometro si misura una differenza di potenziale positiva, ciò implica che spontaneamente gli elettroni si muovono dallo zinco all’idrogeno ed è per questo motivo che l’utilizzatore può funzionare.