Legami chimici e forma delle molecole

I legami chimici e la forma delle molecole

Energia di legame: quantità di energia da fornire ad una mole di sostanza per rompere il legame che trattiene i suoi atomi.Regola dell’ottetto: quando un atomo si combina con altri, raggiunge il massimo della stabilità scambiando o condividendo elettroni fino a raggiungere l’ottetto elettronico.Legame covalente: si forma quando due atomi mettono in comune una coppia di elettroni.Lunghezza di legame: distanza tra i nuclei di due atomi uniti da un legame covalente.Legame covalente dativo: quando la coppia condivisa è fornita da uno solo dei due atomi.Legame covalente puro: quando i due atomi che si legano sono identici (dello stesso elemento).Legame covalente polare: quando i due atomi sono diversi e quindi c’è una separazione di carica (δ+ e δ-), cioè la differenza di elettronegatività è minore di 1,9.Legame ionico: quando la differenza di elettronegatività è superiore a 1,9.Legame metallico: presente nei cristalli metallici, è dovuto all’attrazione fra gli ioni positivi e gli elettroni mobili che li circondano.Angolo di legame: è formato dagli assi congiungenti i nuclei degli atomi legati.Teoria VSEPR (teoria della repulsione delle coppie di elettroni del guscio di valenza):• la disposizione degli atomi in una molecola dipende dal numero totale di coppie elettroniche appartenenti al livello di valenza, che circondano l’atomo centrale;• queste si respingono e si posizionano alla maggiore distanza l’una dall’altra;• quindi: 2 coppie → 180°, 3 coppie → 120°, 4 coppie → 109,5°.