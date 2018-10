Legame metallico e teoria delle bande

Legame metallico

Il legame metallico è un caso particolare di legame delocalizzato caratterizzato dall'attrazione elettrostatica tra gli elettroni di valenza e gli ioni metallici positivi. Interessa i metalli del gruppo IA,IIA, IIIA a e quelli transizione.Gli atomi dei metalli allo stato fondamentale formanoovvero una struttura cubica a corpo centrato, esagonale o cubico a facce centrate e si è ipotizzato che a causa della loro bassa energia di ionizzazione si trasformano in. Il legame si definisce delocalizzato in quanto gli elettroni liberati dagli ioni metallici hanno pienae le nuvole elettroniche sono estremamente mobili. La libertà di movimento degli elettroni attribuisce ai metalli un'elevata conducibilità elettrica e termica. Le possibilità per ogni pieno di atomi di slittare rispetto a quelli contigui conferisce ai metalli malleabilità e duttilitàUn considerevole apporto legame metallico si deve al fisico svizzero, premio Nobel per la fisica nel 1952 che elaborò laapplicando l'equazione di Schrodinger a una quantità di atomi metallici tendenti a infinito.Il legame metallico è il legame che si instaura nei processi che collegano pezzi metallici senza fusione tra cuie saldobrasatura.