Legame glicosidico

Un emiacetale può reagire con un altro emiacetale oppure con un alcol, formando un legame O-glicosidico. Si forma invece un legame N-glicosidico se un emiacetale reagisce con un eccesso di ammina, come accade negli acidi nucleici. Attraverso reazioni di questo tipo si possono ottenere i Disaccaridi:• maltosio, costituito da due α-D-glucosio, uniti da un legame α-1,4-glicosidico.Un legame di questo tipo è scisso dalla maltasi.• saccarosio, costituito da un α glucosio e un β fruttosio, uniti da un legame α-1,2glicosidico, in cui il fruttosio è in forma inversa, nel senso che rivolge il carbonio 2 verso il glucosio. Un legame di questo tipo può essere rotto dall’invertasi, ossia la saccarasi.• lattosio, costituito da un β galattosio e da un α glucosio, uniti da un legame β-1,4galattosidico, che può essere scisso dalla lattasi, assente in alcune popolazioni.• cellobosio, costituito da 2 β glucosio, uniti da un legame β-1,4-glicosidico, che può essere scisso da nessun enzima umano,N.B.: • il plasma sanguigno contiene sostanzialmente sodio e cloruro. Le proteine più presenti nel plasma sono le albumine; • pH fluido sanguigno e interstiziale=7,4; • pH fluido intercellulare=6,9. N.B.: il sodio è abbondante all’esterno della cellula e il potassio è abbondante all’interno della cellula.