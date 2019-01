Idrocarburi - Definizione

Idrocarburi

Propano, butano e isobutano

alcani

alchene

alchino

Un'infinita varietà di composti può essere assemblata da soli atomi di carbonio idrogeno . Tali idrocarburi sono i composti organici più semplici, ma sono anche di primaria importanza economica perché includono i costituenti del petrolio e del gas naturale.sono tutti idrocarburi con solo singoli legami covalenti tra gli atomi di carbonio. Questi idrocarburi privi di doppi legami, tripli legami o strutture ad anello costituiscono la classe chiamataCon l'aumentare del numero di atomi di carbonio, aumenta anche il numero di modi in cui possono essere collegati per formare isomeri diversi. Gli isomeri sono definiti dal modello di legame tra i carboni.Unè un idrocarburo con almeno un doppio legame tra i carboni. L'alchene più semplice è l'etilene, C2H4. Un altro semplice alchene è il propene, C3H6.Il propene dimostra che gli alcheni possono contenere singoli legami tra alcuni carboni. L' esistenza di qualsiasi doppio legame tra i carboni è il carattere che li definisce.Un idrocarburo con un triplo legame tra i carboni è un, e il composto più semplice in questa classe è l'acetilene, C2H2. Ancora una volta, ogni carbonio ha esattamente quattro legami. Naturalmente, il triplo legame tra i carboni consente a ciascun carbonio di legarsi a un solo atomo in più. Nell'acetilene, il legame singolo è con l'idrogeno, ma in altri alchini il legame singolo è con un altro carbonio.