Grafite e diamante

Grafite

Diamante

Fase esagonale del C, fase stabile, cristallo con struttura a strati (reticolo bidimensionale a maglie esagonali), presenza di legami diversi (covalenti lungo gli strati e forze di Van der Waals tra gli strati) e quindi con diverse proprietà nelle diverse direzioni. Legami covalenti lungo gli strati conducibilità elettrica alta lungo gli strati e bassa perpendicolarmente ad essi.Forze di Van der Waals tra gli strati facile sfaldabilità perpendicolarmente agli strati, proprietà lubrificanti dovute al facile scivolamento degli strati gli uni sugli altri.Fase cubica a facce centrate del C, fase metastabile, cristallo covalente con legami direzionali estendentesi tridimensionalmente su tutto il cristallo elevata durezza (10 scala Mohs), alto punto di fusione (3350°C), fragilità, solubilità in solventi simili, buon isolante elettrico, ottimo conduttore termico (circa 6 volte più di Ag). Fragile: un’elevata distorsione del reticolo provoca un’alterazione nelle posizioni reciproche degli atomi e quindi si ha un’immediata rottura del cristallo. Buon conduttore termico: l’energia termica viene trasmessa non attraverso il moto degli elettroni come nei solidi metallici, ma dalla propagazione del moto di agitazione termica tra due atomi adiacenti del reticolo.