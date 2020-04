Reazioni chimiche, formazione dell'idrossido di calcio

CaO + H2O --> Ca(OH)2Sostanze:• Ossido di calcio in polvere (CaO);• Acqua distillata (H2O).Materiali:• Vetrino da orologio;• Pipetta;• Becher;• Spatola,• Cilindro;• Spruzzetta.Strumenti:• Termometro;• Bilancia tecnica,Procedimento: Massare 10 g di ossido di calcio(CaO) con la bilancia tecnica ed inserirli in un becher.Misurare 7ml di acqua(H2O) con un cilindro. Misurare la temperatura iniziale dell'acqua con il termometro. Inserire l'acqua nel becher e far avvenire la reazione. Misurare nuovamente la temperatura con il termometro e annotare i fenomeni che sono avvenuti durante la reazione.Raccolta e anlisi dei dati:• Massa ossido di calcio(Cao): 10g;• Volume acqua(H2O): 7ml;• Temperatura iniziale: 18°C;• Temperatura finale: 95°C;• Produzione di fumo durante la reazione;Con il calcolo delle moli abbiamo calcolato la massa di acqua(H2O) necessaria per far avvenire la reazione:CaO + H2O --> Ca(OH)2MM(CaO): 40,08u+16,0u=56uMM(H2O): (1,008x2)u+16,0u=18,016um(H2O): xm(CaO) : MM(CaO) = m(H2O) : MMm(H2O)m(CaO) : MM(CaO) = x : MMm(H2O)10g : 56u = x : 18,016ux= (18,016u x 10g): 56u= 3,22gn(H2O)= m/M = 3,22g:18,016g/mol=0,18molmCa(OH)2=3,22g+10g=13,22g• La reazione ha prodotto calore quindi è esoergonica;• Abbiamo lavorato in eccesso di acqua(H2O) perchè l'acqua(H2O) in eccesso è evaporata;• La reazione è di sintesi (A+B --> C).Conclusioni e commenti: Siamo riusciti a capire che è avvenuta una reazione chimica perchè c'è stata una produzione di fumo/gas durante la reazione. La reazione è di sintesi perchè è del tipo A+B --> C. La reazione è esoergonica perchè ha prodotto calore dato che l'energia potenziale dei reagenti è maggiore di quella dei prodotti. È stato possibile lavorare con un eccesso di acqua(H2O) perchè l'elevata quantità di calore prodotta dalla reazione ha fatto evaporare l'acqua in eccesso.