Entalpia, energia libera, costante di equilibrio e titolazioni

L’entalpia è la variazione di energia immagazzinata nei legami chimici, si rappresenta così ΔH. Se ΔH>0 la reazione è endoergonica, altrimenti è esoergonica;L’energia libera ΔG è invece uguale a: ΔG= ΔH-TΔS, dove ΔS è l’entropia. Se ΔG>0 la reazione non è spontanea, altrimenti p spontanea;Costante di equilibrio: Costante di equilibrio=(C^c D^d)/(A^a B^b )della seguente reazione: aA+bB→cC+dD.La stessa costante si può esprimere anche con le pressioni;Se in una reazione endotermica si aumenta la temperatura l’equilibrio si sposta a destra e aumenta il valore della costante, in quelle esotermiche aumentano la temperatura l’equilibrio si sposta a sinistra e diminuisce il valore della costante;Aumentando la pressione l’equilibrio si sposta per diminuire il numero di moli;Acidi e basi:Arrhenius: l’acido libera H+, la base OH-;Bronsted-Lowry: l’acido cede H+ a una base e la base li accetta,Lewis: l’acido accetta un doppietto elettronico, la base lo cede;Le costanti di dissociazione acida e basica si calcolano come la costante d’equilibrio;Prodotto ionico: K_a K_b=K_w=10^(-14);Per un acido forte la molarità coincide con la concentrazione degli ioni idrogeno;Titolazioni: V_a N_a=V_b N_b;Una soluzione tampone è costituita da una soluzione acquosa di un acido debole e di un suo sale con una base forte;I reagenti elettrofili hanno una lacuna elettronica o carica positiva, quindi reagiscono con molecole ricche di elettroni al contrario degli agenti nucleofili.