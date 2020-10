Diagrammi di stato

I diagrammi di stato informano l'utente che li osserva attentamente sulla stabilità delle varie fasi di una sostanza in determinate condizioni di pressione e di temperatura. Ad esempio dal diagramma di fase dell’acqua si può comprende che la temperatura di fusione e di ebollizione dell’acqua variano al variare della pressione.Si evince poi che esiste un punto triplo, nel quale vi sono una pressione e una temperatura tali da far coesistere l’acqua nei 3 stadi. Nel diagramma sono anche presenti confini di fase, che corrispondono alle condizioni in cui le diverse fasi sono in equilibrio dinamico e coesistono.È infine presente il punto critico, che corrisponde alla temperatura/pressione al di sopra della quale il fluido diviene supercritico e non può più condensare, quindi fase gassosa e liquida non esistono più come fasi distinte. I fluidi supercritici sono fluidi densi e quindi possono essere utilizzati come solventi, ad esempio l’anidride carbonica supercritica ha effetto solvatante per la caffeina, si usa quindi per togliere la caffeina dai cicchi di caffè o perestrarre i profumi dai fiori. La solubilità molare di una sostanza è la concentrazione molare della sostanza nella soluzione satura, in cui il soluto disciolto e non disciolto sono in equilibrio dinamico.