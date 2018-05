Concentrazioni - Normalità

Concetto di equivalente

L'equivalente, in chimica, è un'unità di misura della quantità di sostanza la cui definizione dipende dal tipo di sostanza considerata e dalla reazione in cui questa è coinvolta. È possibile trasformare le moli in equivalenti tramite Z che esprime il rapporto che lega gli equivalenti alle moli.

Come trovare Z

• Z in una reazione acido-base è il numero di protoni o di ioni ossidrile

che una molecola possiede;

Esempio

2NaOH + H2SO4 --> Na2SO4 + 2H2O

L'idrossido di sodio ha 1 solo gruppo ossidrile, quindi Z=1

L'acido solforico ha 2 idrogeni, quindi Z=2

• Z in una reazione di ossidoriduzione è il numero di moli di elettroni

acquistati o ceduti da una specie (in pratica coincide con il “salto” di

elettroni);

Esempio

MnO4- --> Mn2+ [H+]

Bilanciamo la semireazione.

MnO4- + 5e- + 8H+ --> Mn2+ + 4H2O



In questo caso per ottenere il manganese 2+ da manganese 7+ abbiamo bisognodi 5 cariche negative che vengono impartite dalle 5 moli di elettroni.Possiamo quindi dire che ogni mole di permanganato è uguale a 5 equivalentidello stesso(1mol=5eq + Z=5 eq/mol).

• Z in una reazione di dissociazione è il modulo (cioè valore assoluto) della

carica elettrica del catione e dell’anione moltiplicata per il coefficiente

stechiometrico.

Esempio

BaCl2 --> Ba+ + 2Cl-

In questo caso possiamo dire che 1 mole di sale è uguale a 2 equivalenti

(1mol=2eq + Z=2 eq/mol) perché il modulo della carica degli ioni ottenuti

è uguale a 2.

Come trovare gli equivalenti con Z

Per trovare il numero di equivalenti avendo Z e le moli basta applicare questa

formula:

n di eq= moli x Z

oppure, avendo i grammi di sostanza, la massa molecolare (MM) e Z di può trovare la massa equivalente con questa formula:

ME= MM/Z

n di eq= g: ME

Normalità

La normalità è uno dei metodi più utilizzati per esprimere la concentrazione di una soluzione. Essa esprime la quantità di equivalenti di soluto contenuti in un litro di soluzione. Si può calcolare con questa formula:

n di eq : V(L) = eq/L

Esempio

Calcolare la normalità di una soluzione di cloruro di magnesio avente un volume di 2,3 L e una quantità di soluto pari a 45 g.

Calcolo di Z

MgCl2 --> Mg2+ + 2Cl-

Z=2

Calcolo della massa equivalente

meq= mm/Z= 95,21/2=47,60 g/eq

Calcolo del numero di equivalente

neq= g : g/eq= 45/47,60=0,94 eq

Calcolo della Normalità

N= neq/Vsoluzione= 0,94/2,3=0,41 eq/L