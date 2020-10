Cella elettrolitica

Nella cella elettrolitica avviene un processo non spontaneo è quindi necessario collegare la cella ad un accumulatore come una cella Daniel perché il processo avvenga. In questo caso il catodo è il polo negativo perché il punto in cui la cella galvanica spinge dentro gli elettroni; l’anodo invece è il polo positivo perché gli elettroni forniti dalla cella galvanica in corrispondenza dell’anodo escono e vanno verso il catodo della cella galvanica.Delle applicazioni della cella elettrolitica sono l’elettroforesi e le batterie ricaricabili.Innanzitutto: ΔG°r è la differenza delle energie libera standard di formazione dei prodotti e dei reagenti puri nei rispettivi stati standard; ΔGr è l'energia libera della reazione a una qualsiasi determinata composizione della miscela di reazione, considerata costante: essa rappresenta la differenza tra le energie libere di prodotti e reagenti in quel momento della reazione.Quindi se G°r>0, k deve essere minore di 1, quindi in una reazione di questo tipo sono favoriti i reagenti; al contrario se G°r<0, k deve essere maggiore di 1 quindi in una reazione di questo tipo sono favoriti i prodotti. In sintesi quindi il verso di svolgimento della reazione è quello che vede diminuire l’energia libera. In questo caso all’equilibrio sono presenti sia prodotti che reagenti (keq=1); invece per keq>>1 l’equilibrio, ossia la condizione a minor energia, è molto vicino ai prodotti tanto da considerare la reazione completamente spostata a destra. La reazione è quindi esoergonica perché spontaneamente avviene per raggiungere tale condizione. Nelle reazioni endoergoniche al contrario keq<<1, ciò implica che l’equilibrio sia vicino ai reagenti e quindi la reazione non può proseguire.