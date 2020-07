Calcolare formula minima, allotropia e numero di ossidazione

Numero di ossidazione

Per sapere la formula minima di un composto sapendo le composizioni percentuali:• trasformare la percentuale in grammi;• trasformare i grammi in numero di moli;• si dividono i valori ottenuti per il più piccolo, ottenendo così gli indici degli elementi;Per calcolare la formula molecolare bisogna invece moltiplicare gli indici della formula minima per un valore pari al rapporto tra il peso molecolare e il peso dell formula minima;L’allotropia è il fenomeno che si presenta quando un elemento presenta due forme che differiscono per la struttura molecolare o per il modo in cui sono concatenati gli atomi (diamante e grafite);• corrisponde al numero delle cariche che l’atomo assumerebbe se i doppietti elettronici di legame venissero di volta in volta assegnati all’atomo più elettronegativo;• il N.O. dell’idrogeno è +1. tranne che nei composti con i metalli (idruri), dove è -1;• il N.O. dell’ossigeno è -2 nella maggior parte dei casi, nei perossidi -1 e in OF2 +2;Il gruppo I A è degli alcalini, il II A degli alcalino terrosi, vi sono poi i metalli di transizione caratterizzati dal riempimento degli orbitali d, il III A sono prevalentemente semimetalli e il VII A sono gli alogeni, che sono non metalli con elettronegatività molto elevata;Nella reazione di ionizzazione un composto reagisce con l’acqua formando ioni positivi e negativi;