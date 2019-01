Entalpia di soluzione

Calori di idratazione

DH(sol) = DH1 + DH2 + DH3Processo Endotermico: DHsol > 0, ovvero ΔH1 + ΔH2 > ΔH3; in tal caso si tratta di una soluzione non ideale nella quale le forze di attrazione tra molecole uguali (solventesolvente; soluto-soluto) sono maggiori rispetto a quella tra molecole diverse (solvente-soluto).Processo Atermico: DHsol = 0 se ΔH3= – (ΔH1+ ΔH2) e, essendo ΔH3< 0, ciò implica che ΔH3 = ΔH1 + ΔH2 ; in tal caso si tratta di una soluzione ideale, ossia una soluzione in cui fra le molecole dei singoli componenti non esiste alcuna interazione. Il processo complessivo di soluzione può essere sia endotermico cheesotermico (o, al limite, nullo).Processo Esotermico: ΔHsol < 0, ovvero ΔH3 > ΔH1 + ΔH2; in tal caso si tratta di una soluzione non ideale nella quale la forza di attrazione tra molecole diverse (solvente-soluto) è maggiore rispetto alle forze tra molecole uguali (solvente solvente; soluto-soluto).DHsol = DHsoluto + DHsolvente + DHmescIn DHsol è difficile misurare singolarmente le componenti DHsolvente + DHmesc. La combinazione di questi termini rappresenta la variazione di entalpia durante la solvatazione, il processo con cui una particella di soluto si circonda di particelle di solvente. In acqua il processo è detto idratazione. Perciò, combinando le variazioni di entalpia per separare le molecole d’acqua (DHsolvente) e per mescolare il soluto con esse (DHmesc) si ottine il calore di idratazione (DHidr).