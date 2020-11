Rilevanza anticorpale nell’immunità acquisita

Gli anticorpi possono partecipare all’immunità acquisita tramite tre diverse modalità.Gli anticorpi riescono a legare e neutralizzare le tossine batteriche, impedendo a queste ultime di interagire con le cellule self, provocando danno. Neutralizzazione vuol dire sequestramento della tossina.Una volta che è avvenuto il sequestro, il complesso anticorpo-tossina viene inglobato generalmente dai fagociti.Gli anticorpi possono anche neuralizzare antigeni extracellulari. Immaginiamo un batterio presente negli spazi extra-cellulari oppure particelle virali. Gli anticorpi si possono legare ai batteri e alla paricelle virali circondandole completamente, in un meccanismo che prende il nome di opsonizzazione. Una volta che l’antigene è stato opsonizzato, le immunoglobuline sulla sua superficie vengono rilevate dai fagociti, principalmente macrofagi, che inglobano l’intero complesso (patogeno circondato da Ig). In seguito all’ingestione, il patogeno è degradato ed eliminato.Gli anticorpi possono anche riconoscere dei microrganismi nel plasma, che non si trovano cioè negli spazi extracellulari.Immaginiamo un agente patogeno che circola nel sangue. Anche in questo caso, le immunoglobuline sono capaci di circondare il patogeno, cioè opsonizzano il patogeno. Tuttavia, nel torrente circolatorio, non viene attivata la fagocitosi: in questo caso, l’opsonizzazione attiva un sistema di proteine appartenente all’immunità innata, il sistema del complemento. Attraverso queste proteine, tutto il complessso è in grado di legare ancora meglio il patogeno e, quindi, di eliminarlo.Infine, infatti, tutto il sistema verrà fagocitato: dunque, i fagociti esplicheranno la funzione effettrice di eliminazione del patogeno.