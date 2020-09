Sociobiologia

Una delle branche dell’ecologia è la, che studia le basi biologiche del comportamento sociale.Bisogna distinguere l’aggregazione e l' associazione. L’aggregazione è qualsiasi associazione tra individui di una stessa specie per semplice convenienza reciproca e non per particolare attrazione. Invece l’associazione sono dei raggruppamenti di individui della stessa specie ai fini di necessità di tipo sociale.L’associazione può essere di tipo:: in cui manca il riconoscimento individuale. Si distinguono in: aperte, se qualsiasi individuo può essere sostituito da un altro individuo della stessa specie; e chiuse, dove il singolo individuo può essere riconosciuto come appartenente al gruppo o come intruso.: quando è presente il riconoscimento individuale; questo riconoscimento rende possibili forme di organizzazione gerarchica dentro il gruppo, dove spesso si presenta un leader, detto anche individuo alfa.La vita di gruppo presenta molti vantaggi, tra cui: minore rischio di predazione; minore probabilità di predazione, visto che in gruppi molto numerosi la probabilità di essere scelti come preda diminuisce; maggiore possibilità di difesa.Le forme di associazione a volte utilizzate possono estendersi tra diverse specie, le cosiddette “Associazioni Multispecifiche”, con cui si ha: maggiore possibilità di risparmio energetico; maggiore possibilità di predazione, in quanto in gruppo si riesce a cacciare meglio, con più efficacia e minor dispendio di energie; trasmissione culturale, perché gli individui più esperti possono fungere da maestri per quelli meno esperti e più giovani.Però nella vita di gruppo non ci sono solo vantaggi, ma ci sono anche degli svantaggi: ad esempio nella sfera alimentare, ma soprattutto nella sfera gerarchica dove spesso l’animale più forte subordina e sfrutta negativamente gli altri.Una popolazione deve tendere a limitare e contenere la propria densità per evitare l’esaurimento delle risorse. Quindi si possono distinguere due diversi tipi di gruppi di specie:• Gruppi Egoisti: sono dei gruppi di specie che non possono affermarsi in quanto tendono a moltiplicarsi e a sfruttare in modo intensivo le risorse e rischiano di auto eliminarsi;• Gruppi Prudenti: sono dei gruppi di specie “chiave”, e si possono affermare in quanto tendono a limitare la loro crescita in base ai limiti di sopportabilità del loro habitat.