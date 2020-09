Sinecologia - Comunità

Sinecologia

Indici di abbondanza

Indici delle proporzioni di abbondanza delle specie

Indici di diversità

Indice di Evaness o di uniformità di Simpson

Indice di Shannon

Indice di similarità

Una branca dell’ecologia è la, che studia i sistemi biologici complessi e i loro rapporti con l’ambiente abiotico.Per comunità biologica o biocenosi si intende l’insieme delle specie coesistenti in un determinato habitat con effettive possibilità di interazione. La comunità ha determinate caratteristiche, come: la composizione, cioè l’elenco delle specie; il numero delle specie che compongono la comunità; le abbondanza relative di ogni specie; e i tipi di interazione tra le specie.Per studiare le differenze nella struttura biologica di una comunità sono stati coniati degli “indici”, che sono dei valori numerici. Tra i principali indici utilizzati troviamo:, che descrivono la distribuzione delle abbondanze relative degli individui di ogni specie;, che descrivono contemporaneamente molteplicità e abbondanza;, che danno un’informazione sulla composizione della comunità che comprende ricchezza, frequenza e rarità. Tra gli indici principali di diversità troviamo “l’indice di Simpson”, che misura la probabilità che presi a caso due individui essi facciano parte della stessa specie., che misura la ripartizione delle abbondanze delle specie;, considera contemporaneamente abbondanza relativa e numero nella comunità; misura la probabilità che preso un individuo da una popolazione, faccia parte di una specie differente da quella estratta in un precedente rilievo;, tengono conto degli elementi presenti separatamente in ciascuna comunità e quelle presenti in entrambe le comunità.