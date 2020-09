Reti trofiche

catene alimentari

Catena di pascolo

Catena di detrito

Rete Alimentare

Rete Trofica

Rete Alimentare

Rete Trofica

Specie Basali

Specie Intermedie

Specie Apicali

In ogni ecosistema sono presenti due: che dipende direttamente dalla luce solare, comprende: l’energia solare, i produttori quindi piante, gli erbivori, i predatori primari e i predatori secondari;: che proviene dalle sostanze organiche morte, e comprende: l’energia data dalle sostanze organiche morte, i detritivori e i predatori dei detritivori.Si può parlare di “” o “”.In una “” o “”, possiamo distinguere tre tipi di specie:1): sono le specie non predatrici, ma sono semplicemente preda di altre specie, come i produttori;2): sono delle specie che sono contemporaneamente predatrici delle specie di livello inferiore, ma possono essere anche prede delle specie di livello superiore;3): sono specie che sono soltanto predatrici.Nellele specie possono interagire tra loro direttamente o indirettamente. Le interazioni indirette si hanno quando una specie A non interagisce direttamente con la specie B, ma influenza anche la specie C che ha interazioni dirette con B; tra questo tipo di interazione ricordiamo la “competizione apparente”, che si verifica quando una singola specie di predatore si ciba di due specie di preda.Le reti trofiche possono essere misurate attraverso la dimensione della rete cioè il numero di specie che la compongono, attraverso il numero dei livelli trofici il numero di specie per livello e il numero di legami trofici.All'interno di una rete trofica un organismo occupa un determinato livello trofico, infatti: il primo livello è rappresentato dai produttori, il secondo livello dai consumatori primari, il terzo livello è rappresentato dai consumatori secondari (cioè i carnivori), il terzo livello è composto dai consumatori terziari.Gli organismi di livelli trofici inferiori e superiori, influiscono nella struttura della rete trofica; organizzando i vari organismi nei loro livelli trofici si forma la piramide alimentare. In una rete alimentare, in natura, non vi sono più di 4/5 livelli trofici.