Ambiente Biologico - Popolazione

Ambiente Biologico

demografia

Quando si parla di “” bisogna definire la “popolazione”. La popolazione è un gruppo di individui conviventi in un determinato habitat con possibilità di scambio genetico; alcune delle caratteristiche della popolazione sono:• Dimensione: è il numero totale di individui che compongono la popolazione in un determinato momento;• Densità: è il numero di individui per unità di spazio o area oppure volume.La densità viene distinta in: densità aspecifica è il numero di individui per area totale, e densità specifica è il numero di individui per unità di habitat.Per determinare la densità di una popolazione si possono effettuare delle conte totali o dei campionamenti. Il campionamento è un procedimento attraverso il quale attraverso l’estrazione dell'intero insieme di un ridotto numero di casi, si può generalizzare all'intera popolazione.Ci sono diversi metodi utilizzati per il campionamento, tra cui:• Metodo della quadrettatura: realizzato mediante dei quadrati, usati per organismi piccoli e poco mobili.• Marcatura, rilascio e ricattura: usato per organismi molto mobili.• Campionamento per rimozione: prevede dei campionamenti successivi con rimozione degli individui campionati; questo metodo presuppone una probabilità di cattura uguale per tutti gli individui.• Distribuzione: la distribuzione di una popolazione è la posizione che gli individui occupano l’uno rispetto all'altro. La distribuzione si misura attraverso la media aritmetica e attraverso la varianza campionaria.Per quanto riguarda la distribuzione, gli individui possono essere distribuiti secondo tre tipi di distribuzione:• Distribuzione casuale: quando la posizione di ciascuno degli individui è indipendente da quella dell’altro individuo;• Distribuzione uniforme: quando gli individui tendono a tenersi equidistanti tra di loro;• Distribuzione raggruppata: quando gli individui hanno la tendenza ad aggregarsi; questa distribuzione è la più diffusa in natura.Una popolazione può crescere se aumentano i nati, può anche decrescere se aumentano i morti; la scienza che studia queste dinamiche è la “”.