Piante (3)

Piante e struttura

Riproduzione

Le piante sono organismi più complessi rispetto alle alghe. La struttura delle alghe è infatti molto semplice(tallo indifferenziato), se confrontata con quella delle piante (corpo differenziato in radice/fusto/foglie).Quali organismi tra piante e alghe sono più antichi? Quali funzioni sono associate alle diverse parti del corpo?Il fusto: in sezione trasversale si osserva una ampia porzione di legno, costituita da cellule morte la cui funzioneè quella di trasportare acqua, attorno al legno si trova lo strato più sottile di cellule vive che permettono allapianta e al fusto di accrescersi ogni anno.Esternamente la corteccia.In alcuni casi il fusto può essere modificato per assumere funzioni particolari: tuberi, spine.Sai distinguere la sezione trasversale dalla sezione longitudinale? Quali funzioni hanno tuberi e spine?La foglia: è l’organo deputato alla fotosintesi, pertanto presenta una forma e una struttura particolarmenteadatte (forma a lamina, tessuto a palizzata, tessuto lacunoso, stomi). La forma varia in funzione degliadattamenti e della diversità genetica fra le varie specie. Il colore dipende dai pigmenti presenti (clorofilla,carotenoidi…)Perché le foglie ingialliscono prima di cadere? Quali sono i principali gas scambiati attraverso gli stomi?- Angiosperme: si riproducono mediante il fiore, che si trasforma in frutto (i semi sono protetti al suo interno)- Gimnosperme: si riproducono mediante il cono, i semi non sono contenuti in un frutto (seme nudo)Il fiore: è formato da una corolla di petali (colorati) e un calice di sepali (verdi). La componente femminile èrappresentata dal pistillo (l’ovario contiene gli ovuli), la parte maschile è costituita dagli stami (le anterecontengono il polline). I fiori perfetti sono ermafroditi, altri fiori sono solo maschili o solo femminili. In alcunepiante esistono individui maschi e individui femmine (es. kiwi), in altri casi la stessa pianta presenta fiorimaschili e femminili.Il seme: contiene l’embrione (cioè il nuovo individuo), sostanze nutritive/di riserva e un rivestimento protettivo.I semi possono restare molto a lungo in quiescenza e germinare solo quando le condizioni ambientali sonofavorevoli allo sviluppo della pianta.Perché ci nutriamo di semi (riso, grano, fagioli, ceci…)? Perché ci nutriamo di frutti?L’impollinazione può avvenire grazie al vento oppure richiedere l’intervento degli animali (insetti). Anche ladispersione dei semi può essere affidata al vento/acqua oppure agli animali (uccelli, mammiferi).Perché è necessaria l’impollinazione? Perché è necessario disperdere i semi?Parole importanti di cui conoscere il significato:cloroplasto, clorofillafotosintesi e respirazionetraspirazioneriproduzione sessuata e asessuatagimnosperme e angiospermeinfiorescenzaquiescenza