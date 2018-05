Esperienza sul potere disinfettante

Potere disinfettante

Scopo: Individuare il potere disinfettante di diverse sostanze.

Materiali/Strumenti:

• 2 Beute da 250 ml con tappo;

• Bilancia tecnica;

• Piastra riscaldante;

• Becco Bunsen;

• 13 Provette con tappo e portaprovette;

• 13 Piastre Petri;

• Campanelle di Dhuram (per verificare la formazione di gas);

• Scotch di carta;

• Cotton Fioc sterili;

• Ansa;

• Vetrini con vetrini copri oggetti;

• Timer;

• Microscopio.

Sostanze/reagenti:

• Terreno Nutrient Broth;

• Terreno TSA Agar;

• Acqua distillata;

• Alcol;

• Candeggina;

• Disinfettante;

• Violetto di Genziana;

• Lugol;

• Safranina.

Procedimento:



Preparazione terreno liquido:

Preparazione terreno solido

Semina terreno in piastra e in provetta:

Semina

Alcool:



Candeggina:





Disinfettante:





Acqua:



1. Prelevare 1.20 grammi di NT (Nutrient Broth) e inserirli in una beuta da 250 ml;2. Aggiungere 150 ml di Acqua distillata e agitare;3. Mettere la beuta in Autoclave.1. Prelevare 11.50 grammi di TSA Agar e inserirli in una Beuta da 250 ml;2. Aggiungere 250 ml di Acqua distillata;3. Riscaldare il terreno con la piastra riscaldante portandolo ad ebollizione per almeno tre volte (ebollizione circa 60/70°);4. Mettere in autoclave.1. Accendere il Becco Bunsen per lavorare in sterilità;2. Riscaldare il terreno TSA Agar in modo che sia un po’ liquido e quindi possibile da seminare;3. Prendere 13 piastre e seminare il terrreno TSA Agar, aspettare che si solidifichi;4. Prendere il terreno Nutrient Broth e inserirne 9 ml in ognuna delle 13 provette;5. Aggiungere alle provette la Campanella di Dhuram.1. Dividere il bancone in 12 spazi con dello scotch di carta;2. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 60 secondi nell’alcol;3. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;4. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;5. Flambare il bordo della provetta 1 e immergere all’interno il cotton fioc;6. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 120 secondi nell’alcol;7. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;8. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;9. Flambare il bordo della provetta 5 e immergere all’interno il cotton fioc;10. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 240 secondi nell’alcol;11. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;12. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;13. Flambare il bordo della provetta 9 e immergere all’interno il cotton fioc;1. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 60 secondi nella candeggina;2. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;3. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;4. Flambare il bordo della provetta 2 e immergere all’interno il cotton fioc;5. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 120 secondi nella candeggina;6. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;7. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;8. Flambare il bordo della provetta 6 e immergere all’interno il cotton fioc;9. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 240 secondi nella candeggina;10. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;11. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;12. Flambare il bordo della provetta 10 e immergere all’interno il cotton fioc;1. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 60 secondi nel disinfettante;2. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;3. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;4. Flambare il bordo della provetta 3 e immergere all’interno il cotton fioc;5. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 120 secondi nel disinfettante;6. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;7. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;8. Flambare il bordo della provetta 7 e immergere all’interno il cotton fioc;9. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 240 secondi nel disinfettante;10. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;11. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;12. Flambare il bordo della provetta 11 e immergere all’interno il cotton fioc;1. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 60 secondi nell’acqua;2. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;3. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;4. Flambare il bordo della provetta 4 e immergere all’interno il cotton fioc;5. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 120 secondi nell’acqua;6. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;7. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;8. Flambare il bordo della provetta 8 e immergere all’interno il cotton fioc;9. Prendere un cotton fioc sterile e immergerlo per 240 secondi nell’acqua;10. Passare il cotton fioc nel primo spazio del bancone;11. Seminare con il cotton fioc sulla piastra contrassegnata con l’apposito numero;12. Flambare il bordo della provetta 12 e immergere all’interno il cotton fioc;

Tenere una piastra e una provetta contenenti terreno come indicatore, quindi senza seminare nulla.

Osservare e descrivere il contenuto delle provette e delle piastre a distanza di una settimana.

Per osservare meglio alcune colonie di batteri presenti in alcune piastre effettuiamo la colorazione di Gram:

1. Sterilizzare un’ansa con il Becco Bunsen;

2. Strisciare l’ansa su una colonna;

3. Mettere una goccia d’acqua distillata su un vetrino;

4. Seminare con l’ansa la parte di colonia prelevata e far asciugare;

5. Aggiungere il Violetto di Genziana e lasciarlo agire per 2 minuti;

6. Rimuovere l’eccesso di colore senza lavare;

7. Aggiungere il Lugol e lasciarlo agire per 2 minuti;

8. Rimuovere l’eccesso di colore, senza lavare;

9. Lavare con alcol per far scendere i residui rimasti di colorante;

10. Sciacquare con acqua distillata il vetrino;



11. Aggiungere La Safranina e lasciarla agire per 30 secondi;12. Sciacquare con acqua distillata;13. Coprire con il vetrino copri oggetti;14. Osservare con il microscopio.



Osservare e commentare i risultati ottenuti.