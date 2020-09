Ecologia - Ecologia Comportamentale

“Ecologia Comportamentale”

Eco-Etologia

Teoria dell’Ottimizzazione

Teoria del Foraggiamento Ottimale

Teoria dei Giochi

Paradosso del Dilemma del Prigioniero

Una branca dell’ecologia è l’, detta anche “”.Questa branca dell’ecologia studia il valore adattativo del comportamento, cioè come il comportamento aiuta l’animale a sopravvivere e ad adattarsi alla’ambiente.Quando si parla di ecologia comportamentale bisogna considerare delle teorie, tra cui:• La: questa teoria dice che ottimizzare significa attuare la soluzione che produce il miglior risultato.• La: dice che la selezione naturale tende a favorire gli individui che scelgono dei comportamenti efficienti nel cibarsi e ottenere la massima energia per unità di sforzo compiuto. Da questa teoria deriva anche la “Teoria del valore marginale”.La teoria del Foraggiamento Ottimale prevede che il tempo di residenza su una chiazza diminuisce al diminuire del tempo di viaggio tra una chiazza e l’altra. I limiti per questa teoria sono: che i predatori impiegano del tempo anche per altre attività e che esistono altri fattori, diversi dal contenuto energetico, che influiscono nella scelta dell’alimento.• La: è stata sviluppata nel 1976, dice che il giocatore deve trarre il massimo beneficio scegliendo la strategia ottimale in base al comportamento dell’avversario.Una strategia evolutivamente stabile è sempre vincente; inoltre in una popolazione sono possibili diversi comportamenti legati a strategie be definite.• Il: dice che il miglior risultato per entrambi i due individui si ottiene solo se ognuno agisce individualmente contro il proprio interesse.