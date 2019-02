Il calcio: descrizione e funzione

Il calcio è un metallo bianco, tenero. Allo stato libero non esiste, ma è abbondante nei suoi composti: carbonato di calcio, bicarbonato di calcio, solfato di calcio, fluoruro di calcio, cloruro di calcio Tutti questi minerali di calcio si sono formati milioni e milioni di anni fa a seguito di evaporazione di acque calcaree. . Il simbolo chimico è Ca, il numero atomico è 20, cioè in un atomo di calcio ci sono 20 elettroni, e fonde a 810°. Il calcio costituisce lo scheletro dei vertebrati, il rivestimento esterno di molti invertebrati ed il guscio elle uova Nella crosta terrestre, esso si trova soprattutto come carbonato di calcio, chiamato anche calcite. La calcite può formare intere rocce delle calcari di cui ne è un esempio molto significativo il marmo di cui sono ricche le Alpi Apuane. Anche l materiale che noi conosciamo come gesso è un altro minerale di calcio, il solfato di calcio. Esso serve per modellare statue, per ingessature in ortopedia o per eseguire piccole opere di muratura. Un calcare è anche il travertino, una pietra molto robusta molto adoperata dagli antichi Romani. Ma è soprattutto il corpo umano che contiene una grande quantità di calcio., soprattutto nei denti e nelle ossa. Esso è un elemento assolutamente necessario, non solo per l’accrescimento, ma anche per il regolamento del nostro organismo. I cibi che contengono tale sostanza sono: latte, tuorlo d’uovo, piselli, riso e patate. Le nostre ossa sono formate da cellule incluse in una sostanza intercellulare, fortemente imbevuta di calcio che la rende dura e rigida. L’osso si compone di piccole colonne ossee, dette trabecole nel cui interno scorre un vaso sanguigno e la parete consiste in strati concentrici di calcio e fibre disposte a spirale, esattamente come succede con il cemento armato, in cui le spranghe metalliche sono incuse nel cemento e ne costituiscono l’armatura. È proprio la particolare struttura delle particelle ossee che rende le nostre ossa resistenti in un modo incredibile.