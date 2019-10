La selezione naturale

Sono le caratteristiche ambientali a determinare il successo di questo o quel genotipo e quindi ad esercitare una selezione.Un esempio di deviazione dall’equilibrio H-W per selezione naturale riguarda la distribuzione della microcitemia tra gli adulti.La microcitemia o anemia mediterranea o talassemia è diffusa nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e in Italia è presente più frequentemente in Sardegna. La malattia è dovuta a diminuita o mancata sintesi di emoglobina, per cui i globuli rossi risultano più piccoli (da qui la definizione di microcitemia) ,Vi è quindi una ridotta presenza o l’assenza di globina alfa o beta. Nelle zone costiere di alcune regioni la frequenza del gene per la microcitemia, a, raggiunge il valore del 10%, per cui:p = 0,9 (p indica la frequenza dell’allele A normale)q = 0,1 (q indica la frequenza dell’allele a)all’equilibrioomozigoti AA p2 0, 92 = 0, 81 = 81%eterozigoti Aa2pq = 2 ×0,9 ×0,1 = 0,18 =18%omozigoti microcitemici aa, q^2 = 0,1^2 = 1%questi dati sono relativi solo alla nascita.Tra gli adulti le proporzioni cambiano perché gli omozigoti microcitemici muoiono prima dell’età adulta (oggi però vi sono terapie più opportune che migliorano i dati).Di conseguenza tra gli adulti si trovano solo genotipi AA e Aa e le proporzioni sono81%/ (81% + 18%) = 81%/99% = 82% (AA), 18% (Aa).