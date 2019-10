La deriva genetica

Una delle condizioni alla base dell’EHW è che la popolazione, di cui si studiano le frequenze geniche, sia sufficientemente grande da evitare errori di campionamento ovvero deviazioni casuali del valore statistico atteso, dovute alle dimensioni limitate della popolazione.La frequenza di un allele può variare per caso in una generazione filiale, che pertanto non è identica a quella parentale. Il fenomeno è più intenso e significativo in popolazioni costituite da un piccolo numero di individui e porta nelle successive generazioni a una variazione casuale delle frequenze alleliche nota come deriva genetica o genetic drift.Considerato un particolare carattere in una popolazione, ad esempio, di 30 individui e in una più numerosa di 3000 individui, per successive fluttuazioni casuali è possibile non ritrovare quel carattere nella discendenza della popolazione piccola ed assistere invece a cambiamenti non significativi nella progeme della popolazione di 3000 individui. In questo modo si ha l’affermarsi casuale, nella popolazione piccola,di tipi genetici che non sono numericamente in accordo con l’EHW.La deriva genetica viene spiegata, ad esempio, con l’effetto del fondatore: si supponga che una piccola comunità umana resti isolata dalla popolazione originaria e che gli individui della piccola comunità abbiano caratteri che non rappresentano quelli più frequenti nella popolazione di origine; l’isolamento comporta la sovrarappresentazione dei geni di questi caratteri, una loro diffusione e una variazione delle frequenze alleliche. La deriva genetica può verificarsi anche per effetto di agenti catastrofici, quali alluvioni, terremoti e altre perturbazioni che riducono a un piccolo gruppo la popolazione d’origine; nel piccolo gruppo alcuni geni presentano una frequenza più significativa che nell’ambito dell’intera popolazione.Essenzialmente la deriva casuale delle frequenze alleliche ha avuto una notevole incidenza nella produzione di nuove specie di viventi nell’ambito di piccole popolazioni distaccatesi, per vari motivi, da popolazioni più grandi.