Biotecnologie (3)

Le biotecnologie

Oggi è possibile manipolare il DNA e inserire o eliminare dei geni. Le biotecnologie utilizzano organismi viventi, per ottenere, con interventi di ingegneria genetica, sostanze utili, quali ormoni, vaccini, oppure per migliorare caratteristiche delle piante.La tecnologia del DNA ricombinante consiste: nell’isolare dal DNA un particolare gene mediante enzimi di restrizione, che “tagliano” il DNA in particolari siti; nel legare, mediante trattamento con l’enzima DNA ligasi, il frammento del DNA recante il gene desiderato a DNA plasmidico o fagico (vettore di donazione), trattato con lo stesso enzima di restrizione; nell’introdurre il DNA plasmidico o fagico ricombinante in una cellula batterica, perché possa replicarsi.Gli enzimi di restrizione riconoscono specifiche sequenze del DNA e tagliano la molecola in corrispondenza di particolari regioni, definite siti di restrizione.Una cellula batterica, in cui sia stato introdotto DNA ricombinante plasmidico, dividendosi ripetutamente dà origine a molte cellule genetica- mente identiche, che nell’insieme costituiscono un clone cellulare; ciascuna cellula reca una copia del piasmide ricombinante e in tal modo si è ottenuto anche un clone genico. Quando il vettore di donazione è un fago ricombinante, esso si replica all’interno della cellula batterica e produce un clone fagico.Una biblioteca (library) genomica contiene doni di tutti i frammenti di una intera molecola di DNA; ciascun frammento è legato a un vettore di donazione.La donazione riproduttiva (donazione di Dolly) consiste nell’ottenere un organismo geneticamente identico a un singolo individuo parentale, senza che vi sia stata fecondazione. In particolare consiste nella fusione di una cellula somatica dell’individuo parentale con un ovocita enucleato di un individuo della stessa specie; nel procurare in vitro l’avvio dello sviluppo embrionale; nel trapiantare in utero l’embrione, che svilupperà in organismo geneticamente identico al donatore del nucleo.Il sequenziamento del DNA, cioè la determinazione delle sequenze nucleotidiche di un gene, viene effettuato attraverso l’elettroforesi su gel. Ilsequenziamento del DNA permette di determinare la sequenza amminoacidica del polipeptide corrispondente.L’elettroforesi su gel di poliacrilamide o di agarosio permette di separare molecole di DNA o RNA di diverso peso molecolare (numero di nucleotidi).La reazione a catena della polimerasi (PCR) è una tecnica semplice che permette la produzione di copie multiple di molecole di DNA in breve tempo. D La terapia genica consiste essenzialmente nell’individuare il gene responsabile di una certa funzione e di correggere eventuali errori, sostituendo o integrando il gene difettoso con uno funzionale e normale. Attualmente circa 4000 malattie genetiche dell’uomo sono sottoposte a sperimentazione.Le biotecnologie sono ampiamente utilizzate in agricoltura. Da tempo vengono prodotti organismi che contengono nel proprio DNA geni di altre specie. Un successo ottenuto nell’ingegneria genetica delle piante sono, ad esempio, i pomodori che producono appena l’1% della quantità normale dell’enzima responsabile della maturazione.