Antibiogrammi e teoria endosimbiontica

Gli antibiogrammi

L’antibiogramma è un test di laboratorio che permette di saggiare la sensibilità (S) di un certo ceppo batterico a vari antibiotici. Prima di assumere un antibiotico per curare una infezione batterica bisognerebbe conoscere l’antibiogramma al fine di evitare trattamenti inutili e la selezione di ceppi batterici resistenti.Questa resistenza non è una caratteristica genetica che il batterio mantiene per sempre: in assenza dell'antibiotico, e quindi della pressione selettiva, il batterio tende a perdere il plasmide (il plasmide può finire in una o l'altra delle cellule figlie, se per caso la cellula con il plasmide si divide più lentamente, col tempo andrà scomparendo a favore di quella in cui è assente).Un antibiotico moderno, l’Augmentin, è formato da amoxicillina (875mg) e clavulanato di potassio (125mg): l’acido clavulanico, grazie al suo anello β-lattamico, è in grado di inibire competitivamente le β-lattamasi espresse dai fattori R, permettendo alla amoxicillina di agire sulle pareti batteriche.Teoria endosimbiontica di L. Margulìs: un procariote ancestrale anaerobio avrebbe fagocitato, inglobando, procarioti aerobi eterotrofi e, in un secondo passaggio, procarioti fotosintetici, entrambi senza digerirli, ma mantenendoli all'interno del citoplasma della cellula fagocitante. I primi sarebbero diventati mitocondri, mentre il secondo evento di fagocitosi, avvenuto in una cellula in cui era già avvenuto il primo, avrebbe dato origine alle cellule vegetali, in cui i procarioti fotosintetici sarebbero diventati cloroplasti.Dati a favore di questa teoria sono:• cloroplasti e mitocondri hanno una certa autonomia• al loro interno ci sono ribosomi simili a quelli procarioti e diversi da quelli del citoplasma eucariote• cloroplasti e mitocondri hanno un proprio DNA circolare privo di introni• hanno sintesi proteica autonoma• sono delimitati da una doppia membrana, una interna ed una esterna, che sarebbe la memoria di questo evento di fagocitosi: quando una membrana fagocita una molecola la ingloba in una vescicola digestiva, che nel caso della fagocitosi di un altro procariote si va a sommare alla sua preesistente• spiega la genesi sia del nucleo che del reticolo endoplasmatico e dell'apparato di Golgi: questa cellula ancestrale era senza parete, e l'introflessione parziale della membrana esterna avrebbe formato diversi compartimenti interni: il nucleo, con due membrane, interna ed esterna, e reticolo endoplasmatico e apparato di Golgi.