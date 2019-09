Lo xilema

Lo Xilema è un tessuto presente nelle piante vascolari, È formato da elementi detti vasi; Un vaso è formato da più cellule allungate o a forma cilindrica disposte in fila in direzione del trasporto.Il vaso completamente differenziato è costituito da cellule morte con il contenuto protoplasmatico riassorbito.In questo vaso si distinguono due tipi di pareti:• pareti trasversali : disposte nella parte superiore e inferiore; Le pareti trasversali possonoavere delle perforazioni più o meno grandi tali da far apparire il vaso completamente perforato nella parete trasversale.• pareti longitudinali : di forma cilindrica; sono ispessite e lignificate (per impedire lo schiacciamento dovuto alla decompressione provocata dalla traspirazione) e ha ispessimenti discontinui poiché i tessuti che attraversano devono essere riforniti di acqua e sali, quindi è necessario irrorare anche i tessuti circostanti in quanto lo xilema è un tessuto complesso e vi sono cellule parentimatiche che devono essere alimentate.Gli elementi vasali fondamentali dello xilema sono due: trachee e tracheidi.Le tracheidi sono vasi chiusi con pareti trasversali oblique, integre e fortemente punteggiate.Sono cellule strette e fortemente allungate (lunghezza 4 mm, 0.03 mm diametro).Sono un vaso primitivo, ciò significa che nel campo dell’evoluzionele piante più vecchie possiedono le tracheidi come elemento vasale. (le gimnosperme hanno solo tracheidi con punteggiature areolate , che dal punto di vista evolutivo si trovano nelle piante vascolari inferiori).Le trachee sono vasi aperti, possono avere nelle pareti trasversali delle perforazioni più o meno ampie (in questo caso reticolate) o la parete trasversale può essere completamente assente ed essere completamente perforate. Sono formate da una fila di cellule a lume assai largo e poco allungate rispetto alle tracheidi, e mediante riassorbimento più o meno completo delle pareti trasversali hanno fuso le loro cavità in un unico tubo: praticamente sono una pila di questi vasi messi l’uno sopra l’altro.