Sclerenchima - Piante

Sclerenchima

Il nome sclerenchima deriva dal termine greco “Skleros” = duro, ad indicare un tessuto la cui funzione è quella di sostegno e protezione chimica e meccanica. Questo tipo di tessuto è costituito da cellule isodiametriche (sclereidi o cellule petrose) o da cellule allungate (fibre xilari ed extraxilari).In particolare, è formato da cellule morte a causa della forte lignificazione che ostacola il passaggio di acqua e soluti.La lignificazione è cospicua ed inizialmente interessa tutta la parete, poi progressivamente il lume cellulare, riducendone il volume protoplasmatico, fino all’isolamento e alla morte della cellula.Lo sclerenchima è un tessuto che può formarsi in tutte le zone primarie e secondarie della pianta e che assicura resistenza grazie agli ispessimenti cospicui della parete cellulare, uniformi e spesso lignificati della parete cellulare e si trovano in organi che hanno completato l’accrescimento;sono cellule morte.A differenza dei collenchimi, le pareti sono elastiche ma non cedevoli e a maturità svolgono esclusivamente una funzione meccaniche: il protoplasto viene riassorbito.I tipi principali sono:- sclereidi = cellule brevi, a volte ramificate, indicati anche col nome di cellule pietrose, hanno una funzione di sostegno- fibre = cellule lunghe, mai ramificate