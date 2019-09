Le tracheidi

Le tracheidi sono cellule vegetali allungate con pareti trasversali completamente chiuse il flusso della linfa ascendente è lento e questo costituisce l’elemento più antico dell’evoluzione del tessuto vascolare. Le tracheidi sono presenti in tutte le cormofite, in alcuni gruppi meno evoluti sono l’unico elemento di conduzione per cui nello xilema sono presenti solo tracheidi e questo è vero per le gimnosperme in cui sono presenti delle fibrotracheidi che fungono da elemento di sostegno, non solo di conduzione, nelle angiosperme esistono tutte e due, tracheidi e trachee, le tracheidi sono i primi elementi vascolari formati durante lo sviluppo e accompagnano l’accrescimento; È chiaro che le tracheidi sono la forma meno evoluta in quanto il flusso è più lento, mentre quando la pianta si evolve sviluppa dei sistemi che trasmettono la linfa più rapidamente, ovvero le trachee il cui flusso non è ostacolato.Le tracheidi sono punteggiate quindi il flusso della linfa avviene attraverso le perforazioni della parete. Nelle gimnosperme c’è un particolare tipo di tracheidi, o meglio di punteggiatura sulla tracheide, ovvero la punteggiatura areolata , che si trova in particolare modo nelle fibrotracheidi delle Gimnosperme che hanno la membrana ridotta a una piccola rete di fibrille e al centro c’è un ingrossamento con ispessimento reticolare lignificato che si chiama foro .Quando la linfa scorre nei vasi si formano delle colonne liquide ad alta pressione per cui da una trachea all’altra fuoriesce la linfa dalle perforazioni. Per vari motivi come il gelo, o lacerazioni del tronco o del ramo si possono creare delle bolle d’aria nei vasi che interrompono la continuità della linfa e bloccano il flusso di questa; Le punteggiature areolate funzionano come delle vere e proprie valvole che bloccano il passaggio d’aria da un vaso all’altro perché quando si crea una bolla d’aria si crea una depressione per cui se un vaso presenta una bolla d’aria e quindi una depressione, esso stesso viene risucchiato verso la depressione e occlude il passaggio della linfa da una parte all’altra (come una specie di valvola di ritegno).