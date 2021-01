Video appunto: Tipologie di ciclo cellulare

Tipi di ciclo cellulare

Nei tessuti adulti dei mammiferi alcuni tipi di cellule differenziate non si riproducono più, rimangono in G1 (che in questo caso viene chiamato G0), altri tipi cellulari si producono con tempi diversi a seconda delle loro funzioni, altre ancora si riproducono per tutto l'arco della vita di un individuo.Distinguiamo quindi le cellule tra:• cellule perenni: (es. neuroni) che dopo essersi differenziate non compiono più il ciclo• cellule stabili: (es. epatociti) che non compiono più il ciclo ma hanno la possibilità di riprenderlo se adeguatamente stimolate• cellule staminali: che compiono continuamente il ciclo.Nello stroma del midollo osseo rosso troviamo anche le cellule staminali mesenchimali, più rare (sono in rapporto 1/105 con quelle emopoietiche, ne troviamo quindi una ogni 10000 staminali emopoietiche): questo particolare tipo di cellula staminale può essere indotta in laboratorio a riprodursi e differenziarsi in cellule del tessuto connettivo, adiposo, cellule del muscolo, della cartilagine o dell'osso; le staminali mesenchimali possono essere estratte anche dal sangue del cordone ombelicale e dalla polpa dentale. Nello stroma del midollo osseo rosso troviamo anche le cellule staminali mesenchimali, più rare (sono in rapporto 1/105 con quelle emopoietiche, ne troviamo quindi una ogni 10000 staminali emopoietiche): questo particolare tipo di cellula staminale può essere indotta in laboratorio a riprodursi e differenziarsi in cellule del tessuto connettivo, adiposo, cellule del muscolo, della cartilagine o dell'osso; le staminali mesenchimali possono essere estratte anche dal sangue del cordone ombelicale e dalla polpa dentale.