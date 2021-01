Video appunto: Nucleo eucariotico

Nucleo eucariotico

Il nucleo

La maggior parte delle cellule presenta un diametro compreso fra 1 e 100 μm, per vederle è dunque necessario il microscopio ottico.È un organello con una morfologia ben chiara, in quanto deve esistere una struttura di supporto con struttura chiaramente definita per contenere il DNA: il nucleo è quindi dotato di nucleosceletro, una struttura di natura proteica che dà una particolare conformazione al nucleo.Il nucleo è circondato da due membrane, una interna e una esterna, fra le quali c'è una distanza nelll'ordine dei nanometri; se guardiamo dall'esterno questa membrana nucleare possiamo osservare una grandissima quantità di pori nucleari, strutture molto complesse che si aprono o si chiudono per permettere o bloccare il flusso di molecole in entrambe le direzioni; ciascun poro è costituito da quello che si chiama il "complesso del poro" di più di 300 proteine, le nucleoporine.La parte interna del nucleo è foderata da una struttura costituita da proteine chiamate lamine che costituiscono la lamina nucleare: nelle cellule che invecchiano si notano delle lacerazioni e alterazioni su questa struttura. All’interno del nucleo ci sono dei grumi più densi, i nucleli, non delimitati da membrana, che sono accumuli di RNA ribosomiale in attesa di essere processato dopo la maturazione.