Meccanismi di comunicazione tra cellule

Ci sono vari tipi di funzionamento:• contatto dipendente: c'è una cellula trasmettitrice e una ricettrice che sono a contatto diretto, il ricevitore può essere una proteina specifica sulla membrana della seconda;• paracrino: la cellula segnalatrice può produrre dei segnalatori che possono andare a raggiungere le cellule vicine;• endocrino: mediata da ormoni, agisce a lungo raggio;• sinaptico: il segnale nervoso viaggia elettricamente lungo le cellule ma arrivato alle terminazioni viene trasmesso attraverso una molecola chimica, il neurotrasmettitore, rilasciato in un piccolo spazio, detto sinaptico, tra la cellula che manda e quella che riceve;• Attraverso la giunzione serrata: cellule vicine possono scambiarsi molecole segnale anche attraverso delle giunzioni comunicanti fra cellule vicine, le giunzioni serrate, ma questo meccanismo funziona solo per molecole di dimensioni limitate;La molecola segnale deve avere una molecola recettore nella cellula bersaglio; a seconda della natura chimica della molecola di segnale ci sono recettori diversi:• molecola idrofilica (proteina): non può attraversare la membrana, si ha quindi bisogno di un recettore di membrana; esempio sono l’insulina (un polipeptide) e l’adrenalina (un ammina)• molecola idrofoba: può passare la membrana per diffusione; questa molecola può entrare in tutte le cellule ma solo quelle che possiedono il recettore specifico rispondono, recettore che in questo caso si trova all'interno della cellula, generalmente nel citoplasma (questo dopo essere stato attivato di solito va a finire nel nucleo dove avviene la risposta cellulare vera e propria); esempio sono il cortisolo (uno steroide) e la tiroxina (un’ammina).